NBA／ 國王為何敢賭「休賽季之王」？西蒙斯面對總管質疑 2句回答讓人動容

昔日NBA狀元西蒙斯（Ben Simmons）因傷勢與心理因素，職業生涯近年陷入低潮，甚至缺席整個2025–26年賽季。不過，這位曾3度入選全明星賽的澳洲球星，今年休賽季成功獲得國王青睞，迎來重返NBA的機會。近日國王總管佩瑞（Scott Perry）透露當初決定簽下西蒙斯的兩大原因。

根據《Andscape》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，西蒙斯原本並非國王主要補強目標，但情況在8月初出現轉變。當時西蒙斯於澳洲國家隊於墨爾本舉行的迷你訓練營中，展現出良好的身體狀態。

曾在路易斯安那州立大學執教西蒙斯的國王助理教練蘇爾（Brendan Suhr），也收到不少關於西蒙斯恢復情況的正面評價。隨後，佩瑞在8月底親自前往邁阿密，觀看西蒙斯的訓練表現。

「大約在他參加澳洲國家隊訓練的時候，我接到幾通來自澳洲的電話，他們告訴我，西蒙斯人在那裡，而且打得非常、非常好，看起來又恢復健康了，甚至有點讓人想起他在費城時期的模樣。」佩瑞在ESPN節目《E:60》中透露。

事實上，尼克、灰狼與勇士也曾對西蒙斯表達興趣，但最終這3支球隊都沒有向他提出合約。

至於對佩瑞而言，西蒙斯的身體狀況並非唯一考量。由於他過去幾年飽受傷勢困擾，加上外界長期批評，甚至已經賺進相當可觀的薪資，因此佩里更想了解，他究竟為何仍堅持重返NBA。

「我問他的一個重要問題就是，『好，為什麼？』，你基本上已經快兩年沒有打球了，也賺了很多錢，還承受了這麼多批評。你為什麼還要這麼做？」

面對佩瑞的疑問，西蒙斯給出的兩個答案，最終成為打動國王球團的重要關鍵，「史考特，這是我兩年來第一次真正恢復健康。『史考特，我想念打籃球的感覺。』」

這番話也讓國王看見西蒙斯重返球場的決心，也讓這位昔日狀元在缺席整個上賽季後，終於迎來重新證明自己的機會。