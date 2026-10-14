NBA／詹姆斯搭直升機違規？多隊老闆聯絡「雷納德案吹哨者」

詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，新賽季將搭乘直升機前往主場比賽。不過有許多NBA球隊老闆對此提出質疑，因為直升機印有全球最大體育零售平台Fanatics的標誌。

記者托瑞（Pablo Torre）近年挖掘不少NBA內幕，鬧得沸沸揚揚的雷納德（Kawhi Leonard）密約案就是由他揭發，他近日透露，已有多名NBA球隊老闆主動聯絡他，希望他進一步調查詹姆斯使用Fanatics品牌直升機一事。

部分球隊老闆認為，詹姆斯可能從76人與Fanatics之間獲取某種額外待遇，托瑞表示：「這是我一直有在關注的事，我知道那是Fanatics的標誌，我有看到。」

托瑞接著說，「我們也陸續收到NBA球隊老闆提供的線索，他們把相關報導傳給我，然後問這到底是什麼？因為現在看起來，我好像變成能促使某些事接受檢視、追究責任的人。甚至連億萬富豪間都是這樣，劇情轉折滿有趣的。」

詹姆斯2024年曾與Fanatics簽下多年贊助合約，據先前報導，詹姆斯與Fanatics的合約內容之一，就是允許他使用公司的企業直升機。儘管這項待遇本來就是Fanatics贊助合約的一部分，但仍有NBA球隊老闆對此抱持疑慮。目前外界只能等托瑞進一步調查，看這件事是否會引發聯盟關注。