快訊

21歲梧桐妹戀愛中！賈靜雯昔先有後婚 自嘲：媽媽都沒注意了

25歲跑步網紅半馬終點前500公尺倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

「要繼續辯嗎」嗆賈永婕備詢衣著不純樸 綠委遭罵爆：接獲反映才提醒

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯搭直升機違規？多隊老闆聯絡「雷納德案吹哨者」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯（LeBron James）。 美聯社
詹姆斯（LeBron James）。 美聯社

詹姆斯LeBron James）轉戰76人隊後，新賽季將搭乘直升機前往主場比賽。不過有許多NBA球隊老闆對此提出質疑，因為直升機印有全球最大體育零售平台Fanatics的標誌。

記者托瑞（Pablo Torre）近年挖掘不少NBA內幕，鬧得沸沸揚揚的雷納德（Kawhi Leonard）密約案就是由他揭發，他近日透露，已有多名NBA球隊老闆主動聯絡他，希望他進一步調查詹姆斯使用Fanatics品牌直升機一事。

部分球隊老闆認為，詹姆斯可能從76人與Fanatics之間獲取某種額外待遇，托瑞表示：「這是我一直有在關注的事，我知道那是Fanatics的標誌，我有看到。」

托瑞接著說，「我們也陸續收到NBA球隊老闆提供的線索，他們把相關報導傳給我，然後問這到底是什麼？因為現在看起來，我好像變成能促使某些事接受檢視、追究責任的人。甚至連億萬富豪間都是這樣，劇情轉折滿有趣的。」

詹姆斯2024年曾與Fanatics簽下多年贊助合約，據先前報導，詹姆斯與Fanatics的合約內容之一，就是允許他使用公司的企業直升機。儘管這項待遇本來就是Fanatics贊助合約的一部分，但仍有NBA球隊老闆對此抱持疑慮。目前外界只能等托瑞進一步調查，看這件事是否會引發聯盟關注。

詹姆斯 LeBron James 76人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

湖人隊今天熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒（Walker Kessler），穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現，還有第一時間補扣演出，搭配里夫斯（Austin Reaves）高效率演出，湖人最多領先20分，儘管第四節主力全休下遭勇士隊逆轉，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下仍有收穫。

NBA／我從沒想過成為喬丹！詹姆斯親揭模仿對象「GOAT」之爭再添話題

76人球星詹姆斯（LeBron James）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰是「GOAT」的話題，已是球迷多年來爭論不休的焦點。不過，詹姆斯近日透露，雖然自己從小就非常崇拜喬丹，但從未想過要成為像他一樣的球員，真正影響自己打球風格的，其實是「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）與希爾（Grant Hill）。

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽14.2億合約

塞爾蒂克在今天傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元（約台幣14.2億元）的完全保障頂薪延長。 經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

NBA／倫德伯格扭傷無大礙 勇士3連勝柯爾：現在班底能成為強隊

勇士隊今天在熱身賽出戰湖人隊，儘管上半場因為防守問題一度落後，但下半場兩節僅讓湖人合計攻下26分，最終以101：89拉出一波3連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，儘管球隊距離理想狀態還有很大一段差距，但確實已經努力在做正確的事情。

NBA／ 國王為何敢賭「休賽季之王」？西蒙斯面對總管質疑 2句回答讓人動容

昔日NBA狀元西蒙斯（Ben Simmons）因傷勢與心理因素，職業生涯近年陷入低潮，甚至缺席整個2025–26年賽季。不過，這位曾3度入選全明星賽的澳洲球星，今年休賽季成功獲得國王青睞，迎來重返NBA的機會。近日國王總管佩瑞（Scott Perry）透露當初決定簽下西蒙斯的兩大原因。

NBA／詹姆斯搭直升機違規？多隊老闆聯絡「雷納德案吹哨者」

詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，新賽季將搭乘直升機前往主場比賽。不過有許多NBA球隊老闆對此提出質疑，因為直升機印有全球最大體育零售平台Fanatics的標誌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。