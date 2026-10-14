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NBA／詹姆斯擠不進歷史前4？約柯奇公布「總統山」人選 柯瑞成同世代唯一

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊約柯奇公布心目中的歷史前4大球星，柯瑞成為唯一入選的同世代球員，詹姆斯卻未能擠進名單。 美聯社
金塊約柯奇公布心目中的歷史前4大球星，柯瑞成為唯一入選的同世代球員，詹姆斯卻未能擠進名單。 美聯社

NBA歷史最偉大球員之爭始終是球迷熱議的話題，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）近日也公布心目中的歷史前4大球星，其中勇士一哥柯瑞Stephen Curry）成為唯一入選的同世代球員，反倒是詹姆斯LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）等傳奇巨星都未能擠進名單。

約柯奇首先點名「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），認為他對籃球運動帶來的影響，足以讓他占據一席之地，「喬丹，因為他改變了這項運動。」

接著，約柯奇將另兩個名額留給上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）與羅素（Bill Russell），理由則是他們締造了無數令人難以置信的數據與紀錄，「可能是張伯倫，因為他創造了所有那些數字，以及各種瘋狂的數據紀錄。羅素因為他所取得的總冠軍成就。」

至於同世代球員，約柯奇則選擇勇士球星柯瑞，認為他不僅改變了現代籃球的打法，更是自己曾經親自在場上交手過的傳奇人物。

「我會把柯瑞放進去，因為他改變了這項運動，而且他算是跟我同一個世代的球員。我曾經和他交手過，所以他確實改變了比賽。這就是我的4個人選。」

值得注意的是，約柯奇這份歷史前4名單並未包含詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩及鄧肯（Tim Duncan）等近代傳奇球星，甚至連魔術強森（Magic Johnson）、大鳥柏德（Larry Bird）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）及「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等歷史級球員，也都未能入選。

除了歷史最佳球員話題外，約柯奇也被問到，進入NBA長達11年的職業生涯中，究竟有哪些球員最難對付。對此，他點名多位曾經與自己在禁區交鋒的頂尖長人。

「我認為現在聯盟的天賦真的非常出色，擁有太多優秀的球員。如果要說我這個世代，那就是安比德（Joel Embiid）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、戴維斯（Anthony Davis），基本上所有那些頂尖長人，還有現在的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。現在的聯盟真的充滿天賦。」

截至目前，約基奇在810場例行賽中，其中769場擔任先發，平均能夠貢獻22.2分、11.1籃板與7.5助攻，展現接近場均大三元的全能身手，更拿下3座年度MVP，並率領金塊奪下NBA總冠軍。

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