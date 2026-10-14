NBA／凱斯勒首秀高效拿11分、9籃板 瑞迪克：他非常適合我們

湖人隊今年夏天補進的內線強援凱斯勒（Walker Kessler），今天迎接加盟後首場熱身賽，在上半場出賽16分鐘內就拿下11分外帶9籃板、1阻攻，儘管最後湖人以12分差距不敵勇士隊，但凱斯勒的表現卻獲得各界好評，總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言凱斯勒確實相當適合球隊體系。

湖人在今年夏天揮別詹姆斯（LeBron James）後進入「唐西奇（Luka Doncic）時代」，並且迎來前爵士中鋒凱斯勒的加盟，而他今天也在熱身賽首度出賽，並在上半場出賽16分鐘，就有6投4中拿下11分外帶9籃板，展現湖人球團期待看到的內線主宰力。

談到凱斯勒首秀的表現，瑞迪克說：「我認為他非常適合我們球隊，他在場上的跑動非常出色，且積極地衝搶籃板，還在保護籃框上做得很好，這是我們熱身賽一直在關注的重點。」

同樣今年加入湖人的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）在談到凱斯勒的表現時也說：「他的表現真的太棒了，他是一名非常出色的護框球員，身體對抗能力很強，打球也非常強硬，而且始終充滿幹勁，有他在搶籃板真的輕鬆多了。」

凱斯勒也直言，自己季前與瑞迪克有很多的交流，並訂下最終目標，那就是不懈的拚搏，這意味著必須要積極衝搶籃板，不能有所鬆懈。談到與新隊友的搭配時，他說：「賽前其實我挺緊張的，但一旦上場和隊友並肩作戰，感覺真的棒透了。我覺得自己在場上確實能帶來一定的影響力，但身邊的隊友在外圍的防守表現更加出色，球權的分享也非常到位，整個過程充滿了樂趣。」