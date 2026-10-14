NBA／重返大傷地點對決雷霆 哈利伯頓轟24分但承認有些情緒

2025年總冠軍賽第7戰傷了右腳阿基里斯腱，溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天熱身賽再度和雷霆隊交手，直接用表現說話，上場18分鐘就高效率攻下24分，還有3助攻和2阻攻，證明走出一年前的陰霾。

上季因阿基里斯腱傷勢整季報銷，哈利伯頓今年1月球隊客場打雷霆時並沒隨隊，他還透露當時還沒準備好回到奧克拉荷馬；今天他顯然已整理好心情，但也透露回到這座城市仍有些情緒，不過當比賽開始，一切就步上正軌。

「我不知道當時是悲傷、害怕還是什麼別的情緒。不過當跳球之後，感覺就跟往常一樣了，投籃練習時的感覺也很正常，所以情況遠沒有我想像的那麼糟糕。」暌違16個月才在本季熱身賽回歸的哈利伯頓說。

這場是哈利伯頓回歸的第二場比賽，溜馬雖在延長賽以112：114吞敗，但他14投9中攻下全場最高分，包括6投4中的三分球。

哈利伯頓表示，回到球場讓人興奮，「我只是想以正確方式打球，感覺也很好。我付出很多努力，漫長16個月終於過去了，看到努力有了成果的感覺真的很好，希望能繼續進步。」