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NBA／前勇士榜眼「雙十」尼克仍被暴龍虐50分！雷納德：我想累一點

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德（Kawhi Leonard）回鍋暴龍後首次出賽。 路透
雷納德（Kawhi Leonard）回鍋暴龍後首次出賽。 路透

暴龍隊今天在季前熱身賽與衛冕軍尼克隊交手，雷納德Kawhi Leonard）迎來回鍋後第一次比賽，上場17分鐘就轟下21分5籃板2抄截，幫助暴龍以148：98痛宰尼克。

尼克本場比賽沒有派上主力球員，而是以替補球員和爭取正式合約球員為主。暴龍方面則是主力全員出擊，雷納德上場17分鐘砍進21分，巴恩斯（Scottie Barnes）和博伊斯（Collin Murray-Boyles）都得到19分。

尼克半場就落後39分，本場最大亮點是前勇士隊榜眼威斯曼（James Wiseman），他上場24分鐘，8投7中，攻下18分10籃板。

本場比賽是雷納德回鍋暴龍後首場比賽，他賽後表示，「感覺很好，能再次上場、對上不同對手真的很棒。現場球迷也很投入，我們今天很專注在防守，這也是我的目標，我想上場讓自己累一點，我還想把體能調得更好，能比賽真的很有趣。」

暴龍 尼克 雷納德 威斯曼 Kawhi Leonard Wiseman

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