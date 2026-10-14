NBA／暗酸灰狼不懂珍惜 藍道轉戰籃網吐心聲：被真正需要太棒了

今年休賽季遭灰狼交易至籃網的明星大前鋒藍道（Julius Randle），近日坦言受到球團重視與肯定，讓他感到相當開心。不過，他的一番話也被外界解讀為在暗諷前東家灰狼，暗示過去在明尼蘇達並未獲得同樣程度的尊重。

根據《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，藍道談到自己加盟籃網後所獲得的待遇，以及球團對他的重視。

「當你待在一個真正需要你的地方，並且獲得肯定，感受到球團真的欣賞你，以及你能為球隊帶來的一切，那真的是一種不可思議的感覺。」

儘管藍道並未直接點名灰狼，但由於他才剛在休賽季離開明尼蘇達，這番強調「真正被需要」與「受到肯定」的發言，也被外界視為對前東家的間接回應。

今年休賽季，籃網透過一筆涉及灰狼、公牛與黃蜂的四方大型交易，成功從明尼蘇達網羅藍道。在這筆交易中，灰狼為了換來黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball），甚至送出禁區重要戰力里德（Naz Reid），讓球隊陣容出現不小變動。

回顧藍道的灰狼生涯，他在2024年尼克與灰狼圍繞唐斯（Karl-Anthony Towns）進行的大型交易中，被送往明尼蘇達。加盟灰狼後，藍道也曾幫助球隊在2025年闖進西區冠軍賽。

然而，上季季後賽藍道的表現卻明顯下滑，灰狼最終在西區第二輪以2：4不敵馬刺，無緣繼續挺進。藍道在該年季後賽累計出賽12場，平均僅攻下16分，投籃命中率更只有39%，與外界對他的期待有所落差。