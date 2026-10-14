快訊

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

穿著不夠純樸？台北101董事長賈永婕被綠委噹

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克FMVP頒錯人？詹姆斯認為阿努諾比比布朗森更值得

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯認為真正值得FMVP的是阿努諾比。 路透
詹姆斯認為真正值得FMVP的是阿努諾比。 路透

尼克隊今年在NBA總冠軍賽以4：1擊敗溫班亞瑪Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊，當家球星布朗森Jalen Brunson）憑藉系列賽場均32.6分的驚人表現，獲選總FMVP。不過，詹姆斯LeBron James）近日卻提出不同看法，認為真正值得獎項的，其實是隊友阿努諾比（OG Anunoby）。

詹姆斯近日在節目《Mind the Game》中，特別點名阿努諾比對於尼克奪冠的貢獻，認為他在攻防兩端的穩定性，以及多次關鍵時刻的表現，足以讓他成為總冠軍賽MVP，「我們總是對哈特（Josh Hart）讚譽有加，他真的不可思議。當然，我們也看到了OG。我認為OG才是那支球隊在總冠軍賽中的MVP，當然，最後是布朗森拿下這個獎項，但真正重要的是那些細節，像是他追身封阻福克斯（De'Aaron Fox）、關鍵時刻的補籃，還有他始終能夠穩定投進三分球。」

「從季後賽第一天開始，一直到最後，他的數據都非常出色。當然，布朗森是整支球隊的進攻核心，但OG才是那支球隊表現最穩定的人。」詹姆斯強調。

事實上，布朗森在今年總冠軍賽確實繳出歷史級的表現，5場比賽平均攻下32.6分、4.6助攻與4.2籃板，扛起尼克的主要進攻重任，尤其在第5戰更狂轟43分，率領尼克拿下總冠軍。

不過，阿努諾比的表現同樣不容忽視。他在總冠軍賽平均繳出23.8分、4籃板與1.5火鍋。其中最具代表性出現在第4戰，當時尼克一度落後多達33分，卻上演驚天大逆轉，阿努諾比更在比賽剩下1.2秒時完成關鍵補籃，幫助球隊逆轉取勝，取得3：1聽牌優勢。

NBA Victor Wembanyama 溫班亞瑪 詹姆斯 布朗森 尼克 馬刺 LeBron James Jalen Brunson

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

湖人隊今天熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒（Walker Kessler），穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現，還有第一時間補扣演出，搭配里夫斯（Austin Reaves）高效率演出，湖人最多領先20分，儘管第四節主力全休下遭勇士隊逆轉，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下仍有收穫。

NBA／我從沒想過成為喬丹！詹姆斯親揭模仿對象「GOAT」之爭再添話題

76人球星詹姆斯（LeBron James）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰是「GOAT」的話題，已是球迷多年來爭論不休的焦點。不過，詹姆斯近日透露，雖然自己從小就非常崇拜喬丹，但從未想過要成為像他一樣的球員，真正影響自己打球風格的，其實是「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）與希爾（Grant Hill）。

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽14.2億合約

塞爾蒂克在今天傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元（約台幣14.2億元）的完全保障頂薪延長。 經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

NBA／凱斯勒首秀高效拿11分、9籃板 瑞迪克：他非常適合我們

湖人隊今年夏天補進的內線強援凱斯勒（Walker Kessler），今天迎接加盟後首場熱身賽，在上半場出賽16分鐘內就拿下11分外帶9籃板、1阻攻，儘管最後湖人以12分差距不敵勇士隊，但凱斯勒的表現卻獲得各界好評，總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言凱斯勒確實相當適合球隊體系。

NBA／重返大傷地點對決雷霆 哈利伯頓轟24分但承認有些情緒

2025年總冠軍賽第7戰傷了右腳阿基里斯腱，溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天熱身賽再度和雷霆隊交手，直接用表現說話，上場18分鐘就高效率攻下24分，還有3助攻和2阻攻，證明走出一年前的陰霾。

NBA／暗酸灰狼不懂珍惜 藍道轉戰籃網吐心聲：被真正需要太棒了

今年休賽季遭灰狼交易至籃網的明星大前鋒藍道（Julius Randle），近日坦言受到球團重視與肯定，讓他感到相當開心。不過，他的一番話也被外界解讀為在暗諷前東家灰狼，暗示過去在明尼蘇達並未獲得同樣程度的尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。