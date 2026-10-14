NBA／尼克FMVP頒錯人？詹姆斯認為阿努諾比比布朗森更值得

尼克隊今年在NBA總冠軍賽以4：1擊敗溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊，當家球星布朗森（Jalen Brunson）憑藉系列賽場均32.6分的驚人表現，獲選總FMVP。不過，詹姆斯（LeBron James）近日卻提出不同看法，認為真正值得獎項的，其實是隊友阿努諾比（OG Anunoby）。

詹姆斯近日在節目《Mind the Game》中，特別點名阿努諾比對於尼克奪冠的貢獻，認為他在攻防兩端的穩定性，以及多次關鍵時刻的表現，足以讓他成為總冠軍賽MVP，「我們總是對哈特（Josh Hart）讚譽有加，他真的不可思議。當然，我們也看到了OG。我認為OG才是那支球隊在總冠軍賽中的MVP，當然，最後是布朗森拿下這個獎項，但真正重要的是那些細節，像是他追身封阻福克斯（De'Aaron Fox）、關鍵時刻的補籃，還有他始終能夠穩定投進三分球。」

「從季後賽第一天開始，一直到最後，他的數據都非常出色。當然，布朗森是整支球隊的進攻核心，但OG才是那支球隊表現最穩定的人。」詹姆斯強調。

事實上，布朗森在今年總冠軍賽確實繳出歷史級的表現，5場比賽平均攻下32.6分、4.6助攻與4.2籃板，扛起尼克的主要進攻重任，尤其在第5戰更狂轟43分，率領尼克拿下總冠軍。

不過，阿努諾比的表現同樣不容忽視。他在總冠軍賽平均繳出23.8分、4籃板與1.5火鍋。其中最具代表性出現在第4戰，當時尼克一度落後多達33分，卻上演驚天大逆轉，阿努諾比更在比賽剩下1.2秒時完成關鍵補籃，幫助球隊逆轉取勝，取得3：1聽牌優勢。