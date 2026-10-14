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NBA／雷霆總管又開天眼！首輪菜鳥飆6記三分 「反斑馬專武」前2戰命中率100%

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆總管普雷斯蒂可能又挖到兩塊璞玉，分別是「斑馬專武」瑪拉，以及第16順位的斯蒂爾茲。 美聯社
雷霆總管普雷斯蒂可能又挖到兩塊璞玉，分別是「斑馬專武」瑪拉，以及第16順位的斯蒂爾茲。 美聯社

雷霆隊近年不僅在NBA打出亮眼成績，選秀眼光同樣令人驚豔。繼2022年選進霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）後，總管普雷斯蒂（Sam Presti）今年可能又挖到兩塊璞玉，分別是首輪第12順位的「反斑馬專武」馬拉（Aday Mara），以及第16順位的斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）。

馬拉季前熱身賽剛開打就展現驚人效率，前2場比賽合計15投15中，攻下34分、15籃板與4火鍋，投籃命中率高達100%；斯蒂爾茲日前則在110：113不敵老鷹的比賽中，全場投進6顆三分球，攻下全隊最高26分，另外貢獻5助攻與4籃板。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）盛讚斯蒂爾茲，「他非常有膽識，顯然已經很習慣在壓力情境下持球、投進關鍵球，以及完成重要的進攻任務。這些一直都是他過去籃球生涯中的特色。他現在正在學習很多以前沒有接觸過的東西，但面對壓力對他來說並不陌生，所以很明顯可以看出，他在這些情況下相當自在。」

除了斯蒂爾茲外，馬拉也在對陣老鷹的比賽中全場9投4中，罰球12投9中，攻下17分、10籃板、6助攻與4火鍋。

值得一提的是，馬拉從季前賽表現來看，顯然不只有阻攻與護框能力，進攻技巧更讓人聯想到前NBA球星小加索（Marc Gasol）。除了具備一定的低位單打腳步，也擁有出色的傳球視野，能夠在禁區找到空檔隊友，甚至透過靈巧的傳球創造進攻機會。

另一方面，斯蒂爾茲則展現出穩定的外線手感與傳球能力，對於強調團隊進攻、陣容深度與多元戰術的雷霆而言，無疑是相當適合的球員類型。如今馬拉與斯蒂爾茲能將季前賽的好表現延續到例行賽，原就擁有深厚陣容的雷霆，未來戰力也有望更加可怕。

NBA 霍姆葛倫 雷霆 選秀 斑馬 威廉斯

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