NBA／河村勇輝該放棄嗎？八村壘語重心長：「追夢」也要認清現實

日本籃球好手河村勇輝昨日遭快艇隊釋出，NBA生涯再度面臨十字路口。對此，同樣來自同隊的日本前鋒八村壘公開表達看法，除了肯定河村勇輝在訓練營期間的努力，更語重心長提醒，追逐夢想固然重要，但考量到他已25歲，也必須做出明智的職涯決定。

根據日本體育記者宮地陽子（Yoko Miyaji）報導，八村壘在談到河村勇輝遭快艇釋出的消息時，首先肯定他在訓練營期間展現的拚勁，「他在訓練營期間真的非常努力，所以我希望他能繼續保持這樣的態度。雖然追逐自己的夢想很重要，但同時也必須做出明智的決定。」

八村壘接著特別提到河村勇輝的年齡，認為他應該仔細思考未來的職業生涯，「畢竟他已經25歲了，我希望他能把這一點放在心上，仔細思考接下來的方向，然後繼續努力。」

快艇裁掉河村勇輝後，若接下來沒有其他球隊透過讓渡程序將他網羅，預計將轉往快艇旗下的發展聯盟球隊聖地牙哥快艇。今年休賽季，河村勇輝與快艇簽下一份Exhibit 10合約，藉此獲得參加球隊訓練營的機會，並在季前賽中出賽2場，希望爭取留在NBA的機會。

值得一提的是，河村勇輝在上周日對陣暴龍隊的季前熱身賽中，繳出相當不錯的表現，儘管快艇最終以106：114落敗，但他出賽14分鐘，就以4投3中的命中率攻下10分，另外貢獻4次助攻與2次抄截。

回顧河村勇輝的NBA生涯，他在2024–2025賽季加盟灰熊，隨後在2025至2026賽季轉戰公牛，持續尋求在聯盟站穩腳步的機會。過去兩個賽季，河村勇輝在NBA例行賽累計出賽40場，平均繳出2.5分、1.1籃板與1.7助攻，雖然獲得的上場時間與發揮空間有限，但仍努力爭取證明自己的機會。