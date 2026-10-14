NBA／菜鳥狂轟25分卻被警告？勇士格林揭「殘酷法則」：小心遭隊友算計

日前勇士隊以111：106擊敗國王隊的比賽中，勇士格林（Draymond Green）被捕捉到在場邊與國王新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）交談的畫面，隨即引發外界關注。對此，格林在節目還原兩人對話，透露當時不僅提醒對方別過度持球，更警告若經常忽略隊友，可能將引發休息室不滿，讓其他球員開始「密謀對付」。

格林在節目上還原與艾卡夫的對話，「我在那場比賽中注意到一個進攻回合，他從頭到尾都持有球權，最後到了進攻時間快結束時，他切入籃下造成犯規，所以我就給他一點建議。我跟他說，『嘿，兄弟，你還記得剛才那個回合嗎？除了你之外，還有誰碰到球？』他回答我，『沒有人。』」

「我就告訴他，不要有太多這樣的回合，因為今年你在國王可能會打出很多這樣的進攻，接著就可能發生幾件事。你可能會開始遇到一些隊友在背後密謀對付你，有些人根本不希望你打得好，還有些人會私底下向其他隊友抱怨、碎碎念。」

格林進一步解釋，當一名菜鳥球員獲得大量持球機會，甚至成為球隊進攻重心時，部分資深球員可能因此產生不滿，「有些人可能會很不爽，心裡想著，『搞什麼啊！他們想把這些機會都給這個菜鳥？又想讓他做這個、做那個？去X的！』所以當我看到那個回合時，我只是想跟他分享一點在聯盟打球需要知道的事情。」

值得一提的是，儘管國王最終輸球，艾卡夫當天仍繳出相當亮眼的表現。這名2026年選秀首輪第7順位新秀，全場出賽27分鐘，15投8中，其中三分球6投4中、罰球5罰全中，攻下25分、8助攻與4籃板。

如今36歲的格林，也回憶起自己剛踏入NBA時，曾受到勇士前助理教練邁爾斯（Pete Meyers）的一番話啟發，「我菜鳥那年，勇士前助理教練邁爾斯曾經告訴我一句話，我一直記到現在。他說，『嘿，你有責任讓籃球這項運動，在你離開時比你剛接觸它時變得更好。』」

格林坦言，這句話可以有很多不同的解讀，但對他而言，最重要的意義是將自己累積的知識與經驗傳承給下一代，「這句話到底是什麼意思？對我來說，它有很多不同的意義。但最重要的是，當我累積了一些知識，又看到年輕球員正在做某件事，而我或許能夠幫助他，甚至讓這個建議在他未來的職業生涯派上用場時，我總是希望能夠把這些知識分享出去。」

事實上，格林與艾卡夫都來自美國密西根州，皆是底特律AAU青年籃球隊「The Family」的成員，該球隊的高中組別也參與Nike旗下的菁英青年籃球賽事，因此格林非常看好艾卡夫的未來，也全力為這名年輕後輩加油，「我一直都希望看到從The Family出來的年輕球員能夠有好的發展。」