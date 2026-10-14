NBA／我從沒想過成為喬丹！詹姆斯親揭模仿對象「GOAT」之爭再添話題

76人球星詹姆斯（LeBron James）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰是「GOAT」的話題，已是球迷多年來爭論不休的焦點。不過，詹姆斯近日透露，雖然自己從小就非常崇拜喬丹，但從未想過要成為像他一樣的球員，真正影響自己打球風格的，其實是「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）與希爾（Grant Hill）。

詹姆斯在節目《Mind the Game》中，回憶自己1990年代中期剛開始接觸NBA，坦言喬丹是啟發他愛上籃球的重要人物，但真正讓他找到適合自己打法的，卻是另外兩名球星。

「你這麼說真的很有意思，因為當我剛開始打籃球時，雖然我非常喜歡喬丹，但我從來沒想過自己能成為喬丹。所以我對哈德威更有共鳴。哈德威和希爾幫助我塑造了自己的打法。你知道嗎，他們兩個真的幫助我塑造了自己的打法。因為我會看他們打球，而我小時候的教練教我的籃球觀念，幾乎就跟哈德威和希爾在場上的打法一模一樣。」

「大概在90年代初期到中期，當我真正開始看NBA比賽時，最喜歡的球員顯然就是喬丹，以及『一分錢』哈德威，他們是我當時最喜歡的兩個人。」

詹姆斯也回憶，當年家裡終於裝設有線電視後，能夠透過WGN電視台收看公牛的比賽，對年幼的他而言，簡直就像一場特別的娛樂活動。

「當我們家終於有了有線電視，就會看WGN。我以前常常透過WGN看公牛的比賽。我的天啊，那種感覺就像是晚上出去玩一樣，就像去電影院看電影。」

哈德威當年以出色的控球技巧、傳球視野與組織能力聞名，雖然身為後衛，卻能利用身材優勢創造進攻機會；希爾則結合前鋒的體型與運動能力，同時具備優異的持球推進及組織進攻能力。兩人不僅能自己得分，也擅長替隊友創造機會，這樣的全能打法，正好符合詹姆斯從小所學習的籃球理念。

相較於喬丹以頂尖得分技巧與個人進攻能力主宰比賽，哈德威與希爾讓年輕的詹姆斯更容易找到能夠模仿與學習的方向。隨著職業生涯發展，詹姆斯也逐漸建立自己的獨特風格，結合強大的身體條件、出色的球場視野，以及兼具得分與組織進攻的全能能力，成為NBA歷史上最具代表性的球員之一。