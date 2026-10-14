NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽14.2億合約

塞爾蒂克在今天傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元（約台幣14.2億元）的完全保障頂薪延長。 鞥ㄡ合約，經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

普里查德在過去幾個賽季中於歷經陣容重整的綠衫軍扮演要角，上個賽季他獲得50場先發機會，在泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣期間扛起更多進攻重擔，個人場均觸球次數從2024-25賽季的51.8次大增至將近70次，在全聯盟至少觸球4000次的33名球員中，增幅高居第二，並繳出17分、5.2助攻、3.9籃板的優異成績單，各項數據皆創下生涯新高。

根據合約內容，這筆續約將讓普里查德的合約延長至2028年之後，他在2028-29賽季的薪資將超過2100萬美元，隨後在2029-30賽季擁有價值將近2300萬美元的雙向選擇權。該選擇權允許雙方在合約最後一年執行，並同時為該年夏天開啟進一步的續約談判。

作為塞爾蒂克在2020年選秀會以首輪第26順位挑選的後衛，普里查德展現了極佳的耐戰度，過去3個賽季共出賽241場，並列全聯盟這段期間內出賽場次第三多的球員。此外，現年28歲的他是塞爾蒂克隊史中，僅有的4位曾在多個賽季中單季投進至少200顆三分球的球員之一，另外三人為泰托姆、懷特（Derrick White）與華克（Antoine Walker）。