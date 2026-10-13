NBA／「泳池哥」要洗白了？波爾獲鵜鶘新帥賞識 球商竟成最大亮點

曾奪下NBA總冠軍的後衛波爾（Jordan Poole），近年來的職業生涯充滿爭議。不過如今效力鵜鶘的他，似乎迎來重新證明自己的機會。新任總教練莫茲里（Jamahl Mosley）不僅強調所有球員都將從零開始，更稱讚波爾的籃球智商與冠軍經驗，有望在新賽季扮演重要角色。

根據《ClutchPoints》報導，莫茲里對於外界過去對球員的評價，都不會成為他決定球員定位的唯一依據。

「對我來說，每個人都是重新開始。當然，有些球員已經靠自己的表現贏得一些權利，但這次訓練營就是要讓大家站在同一個起點，彼此競爭、互相磨練。我只能根據他們現在展現給我的東西來判斷。我們當然曾經研究過這些球員，但真正與他們相處之後，感受就會有些不同。」

「就是他的冠軍經驗。波爾有閱讀比賽、思考比賽的能力。我們在練習賽前，真的一起坐在我的辦公室裡，看了幾個比賽最後階段的戰術情境，研究如何快速做出判斷。接著，我們就在練習賽中使用了剛剛看過的同一套戰術。他對比賽有很高的理解能力，會研究比賽、熱愛籃球，也喜歡上場打球，總是努力找出解決問題的方法。」

不過，波爾也強調，自己並不打算為了迎合外界眼光而改變個性，「我的個性就是我的個性，我不會改變這一點。我認為不管外界怎麼看，還是有很多人會被這樣的個性吸引。當我們走進球場、一起相處時，大家的氣氛都很好，也都充滿期待。我們都熱愛籃球，有很多事情可以交流、建立感情。」

「NBA賽季很漫長。我總是告訴隊友，如果有任何問題，或是有什麼我能幫忙的地方，都可以直接來問我。我很樂意回答，因為你不問，就不可能學到東西。」波爾補充道。

談到外界對自己的評價，波爾則展現出相當堅定的態度，「我知道自己投入了多少努力，也知道自己花了多少時間與心力磨練技術，更知道自己有多在乎這件事。我從來沒有對籃球敷衍了事。每個人都有自己的賽道，每個人跑的都是不同的馬拉松。所以我認為，比較會偷走所有的快樂。我們必須明白，自己正在最高層級的舞台上，從事最熱愛的運動。」

對於新教練團的要求，波爾也展現出配合意願，「我們之間的溝通一直很好。我在NBA這幾年就已經稍微認識莫茲里教練，現在彼此也保持開放的溝通管道。他們希望我做自己，希望我能組織進攻、帶來冠軍等級的經驗、得分，並且讓隊友處在更容易成功的位置。」

波爾也坦言，防守將是鵜鶘今年最重要的球隊特色之一，而他也希望在這方面發揮領導作用，讓隊友更團結。

「很明顯，防守是我們今年非常重要的球隊定位，所以我正努力成為領導者，把大家凝聚在一起。我認為這是一個全新的開始，有新的教練團，同時也保留了不少上季的隊友，因此彼此還是有一定的熟悉程度。教練團一直在與我們溝通，帶領我們朝正確的方向前進，也會清楚說明、教導他們希望我們如何執行每件事情。當然，在賽季真正開始之前，你永遠不會知道結果如何，但目前為止，我認為情況相當不錯。」

波爾更特別提到，莫茲里的防守理念並不是要求每個球員單打獨鬥，而是強調全隊共同完成防守任務。

「我認為莫茲里和教練團已經非常清楚地告訴我們，防守並不只是個人一對一的事情。我們是整支球隊一起防守，所以戰術安排必須正確。全隊都必須在防守端保持專注，成為一個整體。從我過去打過高水準籃球的經驗來看，這一直都是優先事項，也是我們重視的重點。我認為大家往往把防守看成個人的事情，但真正優秀的防守球隊，是整支球隊都能做好防守。這就是教練團目前一直在教導我們的觀念。」

至於進攻端，波爾認為莫茲里過去帶領魔術打進季後賽的經驗，將有助於球隊找到更合適的戰術安排。

「在進攻端積極出手這件事上，我認為他們很重視冠軍經驗。對一名帶領球隊的教練而言，能夠理解最高層級比賽的強度，以及知道要達到那個水準需要付出什麼，我認為非常重要。他們過去幾年在奧蘭多也曾數次打進季後賽。我們已經討論了很多事情，接下來就要真正找出，該如何把這些拼圖組合起來。」

此外，對於如何重新證明自己，波爾認為最重要的仍是專注於自己能控制的事情。

「我會繼續做自己該做的事情，努力成為更好的球員，持續認真訓練。當你被放在最能成功、最能做自己的位置時，很多事情通常就會自然發展。差別只在於什麼時候發生，以及最後會變成什麼樣子。但你能做的就是專注於自己，控制你能控制的事情。相信我，兄弟，如果一直想弄清楚那些自己無法控制的事情，只是在浪費時間。」