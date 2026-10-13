NBA／無緣和八村壘「日本連線」？河村勇輝被快艇裁掉

快艇隊今天宣布裁掉日本後衛河村勇輝，與八村壘的日本連線恐無法上演，外界推測他可能轉戰G聯盟，持續尋求重返NBA。

八村壘休賽季和快艇簽下2年2800萬美元合約，河村勇輝則是拿到簽下Exhibit 10訓練營合約。河村在面對暴龍的季前熱身賽出戰14分鐘，4投3中，拿下10分4助攻2抄截，即使繳出如此亮眼的表現，河村最終仍無法留隊。

河村簽下的合約是Exhibit 10合約，如果沒有轉隊，可加入快艇G聯盟球隊聖地牙哥快艇。

身高172公分的河村在世界盃和巴黎奧運帶領日本打出多場經典戰役，但受限身材條件，挑戰NBA之路不順遂。2024-25賽季效力灰熊隊只打22場，幾乎都是垃圾時間；上季在公牛隊出賽18場，場均上場時間有11.6分鐘，得到3.4分2.6助攻1.8籃板。