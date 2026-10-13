NBA／不能單靠天賦和華麗陣容 兩冠老臣點出76人爭冠關鍵

費城76人今年休賽季補進具備冠軍經驗的老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），他近日受訪時表示，球隊新賽季能走多遠，關鍵不只是陣容天賦，而是全隊能否建立真正的化學效應。

「我們的化學效應會是最重要的部分。我們是否喜歡彼此，能不能在場上、場下相處愉快，並且享受這個過程。」凱威爾波普表示。

凱威爾波普今年7月與曼菲斯灰熊達成合約買斷後，轉和76人簽下1年390萬美元合約。對一支以爭冠為目標、陣容中擁有多名球星的球隊來說，他的冠軍經驗與外圍防守能力，被期待能成為重要拼圖。

現年凱威爾波普過去曾多次加入具備爭冠實力的球隊，並在2020年隨詹姆斯（LeBron James）與洛杉磯湖人奪下總冠軍，2023年又協助丹佛金塊封王。這些經驗讓他深知，天賦只是爭冠基礎，真正能讓球隊在漫長賽季與季後賽中持續前進的，往往是球員之間的默契、信任與溝通。

他透露，76人球員之間已經開始透過團隊聚餐培養感情，而隨著賽季推進，這類互動也會變得更多。凱威爾波普認為，76人陣容深度足夠，從主力到板凳都有天賦，接下來最重要的是讓每名球員清楚彼此的習慣與打法。

凱威爾波普說：「我們從第1人到第12人，或者第15人，不管球隊有多少人，真的到處都有天賦。所以我認為我們最重要的事情，就是彼此溝通、了解彼此的習性，然後努力把這些東西落實在場上與場下。」

凱威爾波普上季在灰熊的表現並不理想。他今年2月接受手術，矯正右手小指錯位問題，因此缺席最後31場比賽。受傷前，他替灰熊出賽51場，平均上場21.3分鐘，繳出8.4分、2.7助攻、2.5籃板。

這些數據都是他自菜鳥球季以來最低的得分與上場時間平均，三分命中率31.6%也是生涯第2差。對凱威爾波普而言，加盟76人不只是再次挑戰冠軍，也是重新證明自己仍能在高強度競爭球隊中扮演有效角色的機會。