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NBA／與柯瑞一起先發最大的挑戰？勇士波傑姆斯基：要防持球者

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞、波傑姆斯基。 美聯社
柯瑞、波傑姆斯基。 美聯社

勇士隊年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前獲得5年1.1億美元延長合約，引發外界熱烈討論。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和波傑姆斯基最近受訪時都談到，與柯瑞（Stephen Curry）一起先發可能發生的問題。

波傑姆斯基預計是新賽季的先發，柯爾表示，「如果他們兩個都先發，我們就必須想清楚防守對位。我們通常會讓柯瑞去守側翼射手，減輕他防守擋拆的負擔，這樣就可能由波傑姆斯基去守持球者，或是桑托斯（Gui Santos）、倫德柏格（Yaxel Lendeborg）負責。」

波傑姆斯基被問到與柯瑞並肩作戰最大的挑戰是什麼時，他回答，「任何和柯瑞一起打球的人，都必須有能力防守持球者，所以這是我前兩場熱身賽最優先注意的事項，我相信隨時間過去，其他事都會慢慢到位。」

波傑姆斯基又進一步補充，「如果側翼與前場有更多身材條件，就會有所幫助，因為這樣可以讓格林（Draymond Green）或倫德伯格去守唐西奇（Luka Doncic）這種大體型球員，而我去守像里夫斯（Austin Reaves）這種類型的球員。」

勇士 Stephen Curry Brandin Podziemski

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