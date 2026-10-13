NBA／寧願「薪」酸也要走！史馬特離開湖人真相 記者直言不被尊重

效力NBA長達12年的資深後衛史馬特（Marcus Smart），今年夏天離開湖人轉戰火箭。原本外界認為湖人放走這名32歲的防守悍將，是出於年齡、健康或場上表現的考量，不過根據隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，雙方分道揚鑣的真正原因，其實是合約年限與金額談不攏，甚至讓史馬特感到不受尊重。

布哈近日在自己的節目《Buha's Block》中談到史馬特離隊的內幕，「他們就是選擇提供更短的合約年限、更少的薪水，而這讓他感到被冒犯。他決定不再留下來，於是雙方就朝不同方向發展。」

最令人意外的是，史馬特最終與火箭簽下的合約，其實比湖人原本提供的條件還要低。據報導，史馬特與火箭簽下一份2年1240萬美元（約新台幣3.72億元）的合約。

布哈也特別強調，史馬特的情況與另一名曾效力湖人的防守悍將「DFS」芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）不同，「我不認為史馬特的情況跟芬尼史密斯一樣，覺得他已經不行了。但史馬特不是這樣。他的問題就是合約年限與金額。」

「老實說，我還是比較希望留下史馬特，因為我就是認為史馬特比塞克斯頓（Collin Sexton）更好。塞克斯頓的場均得分會比較高，而且他也是更好的射手，但我認為史馬特能夠組織進攻，而且他的傳球能力其實比塞克斯頓更好。」

除了數據上的貢獻，布哈也認為，史馬特身上還有一些無法直接透過傳統數據衡量的特質，能夠讓場上隊友發揮得更好。

「我認為史馬特擁有一種無形的特質，能夠讓整個陣容變得更強。從賽季一開始，史馬特在場與不在場時的正負值差異就非常突出。當史馬特在場上時，湖人無論進攻還是防守，都是一支好得多的球隊。」

史馬特上季效力湖人期間，例行賽共出賽62場，場均繳出9.3分、2.8籃板、3.0助攻與1.4抄截，雖然得分並不特別突出，但他在防守、組織進攻以及球隊整體運作方面，仍扮演重要角色。