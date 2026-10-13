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NBA／目標82場全勤！西蒙斯預計擔任開幕戰先發聯手艾卡夫

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯（左）。 路透
西蒙斯（左）。 路透

2016選秀狀元西蒙斯Ben Simmons）今年休賽季重返聯盟，加入國王隊。據NBA資深記者史皮爾斯（Marc J. Spears）報導，西蒙斯預計將繼續擔任先發，與菜鳥後衛艾卡夫（Darius Acuff）搭檔，出戰對陣快艇隊的例行賽開幕戰。

西蒙斯缺席國王前2場季前賽，直到上周日才完成季前賽初登場，他接受訪問時表示，自己的身體感覺很好，預計接下來會逐漸增加上場時間。國王總教練克里斯蒂（Doug Christie）稱讚，「西蒙斯什麼都能做，沒有哪個領域是他不能碰的。他可以從1號位守到5號位，也可以從1號位打到5號位，熱身賽本來就有很多實驗性質，我們會嘗試不同輪替、上場時間和陣容組合。」

西蒙斯則表示：「目前計畫就是一點一點往上加，我感覺真的很好，在場上也很有自信。」

史皮爾斯指出，西蒙斯預計將繼續擔任先發，與菜鳥後衛艾卡夫搭檔出戰例行賽開幕戰。西蒙斯上一次單季出賽超過51場，已是2020-21賽季，當時他效力76人出賽58場。如今加盟國王後，西蒙斯將本季目標設定為82場例行賽全勤。

談到和西蒙斯並肩作戰時，艾卡夫說：「和他一起打球，對我來說會輕鬆很多。我可以傳球，也可以得分，所以當他在場上時，我就讓他做他擅長的事，我做我的事，有時候多打一點無球，我完全不介意。」

西蒙斯被問到這次回歸最棒的部分是什麼，他回答：「全部。就是重新回到那個當下，可以再次打球，每個細節都是。熱身和裁判打招呼，所有隨之而來的一切，能重新回來，真的很棒。」

國王 西蒙斯 Ben Simmons

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