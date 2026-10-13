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NBA／交易傳聞滿天飛 獨行俠總裁搬出「KD金句」：世上只有一個厄文

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠總裁尤基利認為厄文能夠幫助年輕隊友成長，成為球隊建立全新體系的重要人物。 法新社
獨行俠總裁尤基利認為厄文能夠幫助年輕隊友成長，成為球隊建立全新體系的重要人物。 法新社

儘管外界持續傳出厄文Kyrie Irving）可能是他效力獨行俠的最後一個賽季，但新任總裁尤基利（Masai Ujiri）仍對這名9屆全明星後衛充滿信心，不僅期待他重返球場，更認為厄文能夠幫助年輕隊友成長，成為球隊建立全新體系的重要人物。

尤基利近日登上ESPN節目《The Hoop Collective》時，談到厄文對球隊的重要性，甚至引用杜蘭特Kevin Durant）過去對他的高度評價。

「我覺得杜蘭特說得最好，這個世界上只有一個厄文。這真的很不可思議，當你看到他的天賦和能力，就會明白他能讓比賽變得多麼輕鬆。」

「我們真的非常相信厄文這名球員，也相信他能夠在我們的球隊取得成功。我真心認為，如果我們能夠讓正確的球員一起上場，就能在目前努力建立的新體系、新文化之下，讓整支球隊持續成長。我真的深信這一點。」

除了看好厄文的領導能力，尤基利也特別強調，他在進攻端的破壞力依然是獨行俠不可或缺的武器，「就籃球層面而言，他能夠讓對手的防守陷入混亂，也能替隊友創造進攻空間。他就是那種直到現在，依然有能力靠自己完成進攻的球員。我認為他的存在，能夠替我們球隊中的幾名球員減輕很多負擔。」

事實上，厄文也已經在季前熱身賽大展身手，獨行俠於澳門以132：115擊敗火箭的海外熱身賽中，厄文僅出賽17分鐘，就以13投6中、包含2記三分球的表現，繳出17分、3助攻及2籃板的成績。

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