NBA／「喬」回巔峰？喬治痛宰前東家76人：我健康仍是頂級球星

36歲老將喬治（Paul George）在加盟塞爾蒂克的首場季前熱身賽，就面對前東家76人繳出13分、5籃板、5抄截及4助攻，最終以144：106大勝對手。對於外界質疑，喬治坦言自己不覺得受到羞辱，反而將球迷的質疑化為動力，認為健康的自己仍有能力重返聯盟頂級球星行列。

根據《98.5 The Sports Hub》記者莫瑞（Joe Murray）報導，喬治近日回憶今年夏天得知自己被交易的過程，「這件事就這樣突然被提出來，接著我接到電話，告訴我球隊可能會把我交易出去。顯然，我很清楚自己當時的處境，也希望費城的那些隊友一切順利。我認為，重新開始對我來說可能會更有幫助。」

不過，這筆涉及明星前鋒布朗（Jaylen Brown）的重磅交易，起初並未獲得波士頓球迷認同。畢竟布朗多年來一直是球隊的核心人物。對此，喬治表示完全能夠理解球迷的心情，甚至認為布朗在波士頓的地位，足以讓他未來獲得球衣退休的殊榮。

「我當然很有動力。至於有沒有覺得受到羞辱？沒有。布朗對這座城市的意義非常重大，他不是一個普通的交易籌碼。想想那些曾經穿過塞爾蒂克球衣的球員，以及高掛在球館上方的退休背號，布朗很有可能成為其中之一。這座城市與布朗之間有很深的情感連結，所以我不會覺得自己受到不尊重。」

「坦白說，這反而讓我更有動力。」喬治強調。

即將迎來NBA生涯第17個賽季的喬治，過去幾年受到傷勢影響，始終難以維持穩定的出賽狀態，表現也與巔峰時期有所落差。不過，他認為只要能夠保持健康，就有機會重新展現昔日身手。

「我確實認為，現在如果能夠健康地打完一個賽季，我就有機會稍微把時鐘往回撥，重新打出真正屬於自己的表現，而不是那個受到傷勢困擾的版本。這也是我來到這裡最想證明的事情。只要保持健康，我就能夠重新成為聯盟中的頂級球員。」

除了希望透過新環境找回身手，喬治也相當期待融入塞爾蒂克的進攻體系，「一直以來，我都很欣賞波士頓的打法，即使過去只能從對手的角度觀察也是如此。他們採取五人拉開空間的進攻方式，給予球員自由發揮的空間，進攻節奏流暢，也有很好的傳球、空切與無球跑動。看他們打球一直是件很有趣的事情。」

「現在終於能夠成為其中一員，我非常期待。我認為這套體系很適合我的球風，也能讓我在其中發揮自己的能力。」