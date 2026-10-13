NBA／約柯奇「神級」背後傳球！本人認證生涯最佳 教頭看重播嚇到險跌倒

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）在上周季前熱身賽中，送出一記橫跨球場、穿越對手防線的背後傳球，並精準找到隊友強森（Cam Johnson），影片隨即在網路上瘋傳。不僅隊友葛登（Aaron Gordon）盛讚這是史上前5名的傳球之一，就連本人都坦言，這可能是自己生涯最精彩的一次助攻。

根據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，約柯奇近日談到這次令人驚嘆的傳球時，語氣依舊相當輕鬆，「這可能是我NBA生涯至今傳過最好的一球。我只是看到了那個空檔，心想為什麼不試試看？結果剛好變成了一次漂亮的傳球。」

至於對葛登而言，真正不可思議的並不只是背後傳球本身，而是約柯奇能在瞬間讀懂防守，甚至直接改變原先設計好的戰術。

「真正讓我驚訝的，其實不完全是那次傳球。當然，那是一記非常不可思議的傳球，但更厲害的是他閱讀防守的能力。他直接打破了原本的戰術安排。那個戰術根本不是設計讓他在那個位置接球，但他自己看到了某個機會，於是決定改變打法。而他看到的機會，居然是在籃框下方，送出一記橫跨球場的背後傳球。這根本太扯了！」

「大家都以為我在無腦吹捧他，結果這球真的在網路上瘋傳了。這絕對是史上前10名，甚至前5名的傳球。」葛登強調。

談到這次傳球背後的細節，葛登透露當時原本設計的戰術，是要讓德羅展（DeMar DeRozan）在低位單打，但約柯奇卻在觀察防守後，臨時決定改變進攻方式。

「約柯奇看到了某個機會。就是那種突然靈光一閃的感覺。但約柯奇腦中浮現的，竟然是一記橫跨球場的背後傳球。這真的是我看過最離譜的事情之一。你看到的是這個？面對對手這樣的防守，你讀出來的居然是這種傳球路線？」

除了隊友之外，金塊總教練艾德曼（David Adelman）同樣對約柯奇的傳球感到震撼，「那絕對是史上最精彩的傳球之一。老實說，現場看的時候，我根本沒有意識到那個角度有多誇張。直到我看了比賽影片，差點整個人跌倒。」

艾德曼更將約柯奇與NBA歷史傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）相提並論，「我很幸運，曾經看過魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）那些球員打球。你會看到他們做出一些不可思議的事情，甚至在事情發生之前，就已經知道接下來會怎麼發展。他們知道防守輪轉會如何進行，也知道自己面對的是什麼樣的防守。但約柯奇完全是另一回事，這是全新的境界。」

事實上，約柯奇過去就曾送出不少令人難忘的助攻，其中包括3年前在曼菲斯面對灰熊時，從約70英尺（約21.3公尺）外，直接長傳給葛登完成空中接力灌籃。

不過，葛登認為這次的背後傳球，甚至比當年那記超遠距離空中接力還要精彩，「當時連攝影機都沒辦法完整捕捉到那一球。真的很難選，但我認為這次稍微勝出一點。其實我一直覺得，那記橫跨四分之三個球場的空中接力太被低估了，你甚至連在電玩遊戲裡都做不出來。」