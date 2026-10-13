快訊

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克暫緩續約專心衛冕 「甜瓜」力挺老東家：明智決定

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
安東尼（Carmelo Anthony）。 美聯社
安東尼（Carmelo Anthony）。 美聯社

針對尼克隊日前宣布暫緩部分球員的續約談判、將全副心力投入新賽季衛冕的決定引發熱議，名人堂球星安東尼Carmelo Anthony）在今天表態力挺老東家，認為這是正確的選擇。

隨著唐斯（Karl-Anthony Towns）與哈特（Josh Hart）符合續約資格但談判遲遲未有進展，尼克上周決定將相關討論延至季後，專心迎接衛冕挑戰。曾效力尼克多年的安東尼近日表示，他對此並未感到驚慌，「現在一切進展都很快，慶祝完總冠軍後，生活就得恢復正常、生意還是得繼續。我認為他們暫停談判是明智的，把事情留到球季結束再說就好。」

目前唐斯有資格簽下一紙4年2.76億美元的大約，本季薪資為5700萬美元，並擁有2027至28賽季6110萬美元的球員選項；對於續約進度停滯，他坦言感到失望，並直言球團發表的聲明對他而言是「新消息」。至於哈特本季薪資為2100萬美元，球團握有2027至28賽季2240萬美元的選擇權，他則表示自己並不感到沮喪。

當年將安東尼交易至紐約的幕後推手羅斯（Leon Rose），如今已成為尼克總裁。安東尼相信球員與管理階層能以互相尊重的方式處理此事，「無論發生什麼事都會發生，但現在最重要、唯一的首要任務就是籃球。讓我們專心去衛冕冠軍，我想雙方心裡都很清楚。」

尼克 Carmelo Anthony 安東尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／停止2奪冠功臣續約談判！尼克球團：專注開季

NBA／唐斯表態願長留尼克 追逐連霸續約未定坦言「不舒服」

NBA／尼克開64億元合約仍無法達成協議！唐斯：我還有什麼需要證明？

NBA／5年1.1億美元續簽波傑姆斯基 勇士精算薪資空間綁年輕核心

相關新聞

NBA／波爾辛吉斯缺席熱身賽前兩周 預計周二重返勇士球場

勇士隊禁區戰力迎來曙光，根據主帥柯爾（Steve Kerr）透露，因私人健康問題缺席熱身賽前兩周的資深中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），預計將於當地時間周二下午重返球隊位於舊金山的訓練基地，並與球團首席醫療決策者切勒布里尼（Rick Celebrini）進行會面。

NBA／尼克暫緩續約專心衛冕 「甜瓜」力挺老東家：明智決定

針對尼克隊日前宣布暫緩部分球員的續約談判、將全副心力投入新賽季衛冕的決定引發熱議，名人堂球星安東尼（Carmelo Anthony）在今天表態力挺老東家，認為這是正確的選擇。

NBA／KCP點出76人爭冠關鍵：球隊化學效應高於一切

在休賽季補將詹姆斯（LeBron James）、布朗布朗（Jaylen Brown）後陣容星光熠熠且備受奪冠期待的76人，新賽季能否衝頂成功將成為外界關注焦點，球隊老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）直言，團隊化學效應將會是決定勝負的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。