NBA／波爾辛吉斯缺席熱身賽前兩周 預計周二重返勇士球場

勇士隊禁區戰力迎來曙光，根據主帥柯爾（Steve Kerr）透露，因私人健康問題缺席熱身賽前兩周的資深中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），預計將於當地時間周二下午重返球隊位於舊金山的訓練基地，並與球團首席醫療決策者切勒布里尼（Rick Celebrini）進行會面。

不過，波爾辛吉斯何時能夠正式披掛上陣重回球場，目前仍是未知數，勇士於周二將前往拉斯維加斯客場進行熱身賽，而波爾辛吉斯則會留在舊金山基地接受醫療團隊評估。

回顧波爾辛吉斯的健康狀況，兩年前效力塞爾蒂克隊期間曾感染上呼吸道病毒，此後這項隱疾持續對他的身體及出賽穩定度造成影響，上個賽季他先後效力老鷹與勇士，總計僅出賽34場；勇士是在今年2月透過交易送出庫明加（Jonathan Kuminga）將他換來，並在今夏端出一紙2年4000萬美元的續約合約。

為了降低潛在風險，該合約在結構上採取了巧妙設計，賦予勇士隨時交易他的彈性，其中明年賽季的2000萬美元薪資中，僅有300萬美元獲得保障。

在無限期缺陣的這兩周內，波爾辛吉斯與球團高層及醫療團隊保持密切聯繫，而管理階層也向柯爾及全隊喊話，要求眾人聚焦於新球季的備戰，暫時不需為波爾辛吉斯尚未明朗的歸隊時間分心。

在波爾辛吉斯缺席期間，柯爾透露目前傾向排出一套由柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與格林（Draymond Green）組成的「五小」先發陣容。