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NBA／KCP點出76人爭冠關鍵：球隊化學效應高於一切

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
凱威爾波普。路透
凱威爾波普。路透

在休賽季補將詹姆斯（LeBron James）、布朗布朗（Jaylen Brown）後陣容星光熠熠且備受奪冠期待的76人，新賽季能否衝頂成功將成為外界關注焦點，球隊老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）直言，團隊化學效應將會是決定勝負的關鍵。

今年7月與灰熊達成買斷協議後，33歲的凱威爾波普以1年390萬美元的合約轉戰76人，身披過多支爭冠勁旅戰袍、見證過大風大浪的他，對於如何將不同個性的球星凝聚在一起有著極深刻的體悟，他曾在2020年效力湖人時隨詹姆斯奪冠，隨後又在2023年幫助金塊登頂。

談到新賽季76人的表現，凱威爾波普今天受訪時表示，「我們的化學效應會是最重要的一部分，包括彼此欣賞、喜歡相處在一起，無論在場上或場下都能樂在其中。」他透露，全隊的凝聚過程已經全面展開，隨著球季進行，私底下的聚餐和交流也將更加頻繁。

「我們從第1人到第12、15人，整支球隊的天賦非常驚人，到處都是人才。」凱威爾波普強調，「所以我們當前最重要的課題，就是彼此多溝通、了解每個人的習慣，並試著將這些默契展現在球場內外。」

即將迎來生涯第14個賽季的凱威爾波普，長年以來穩居聯盟頂尖「3D」球員之列。不過他上季遭遇右小指錯位傷勢，並在2月接受手術，缺席了例行賽最後31場比賽；在灰熊出賽的51場中，場均僅有8.4分、2.7助攻、2.5籃板，創下菜鳥球季以來的新低，外線命中率31.6%也是生涯次低。來到費城後，他盼能擺脫傷勢陰霾，扮演好綠葉角色，全力助76人衝擊總冠軍。

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