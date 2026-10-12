快訊

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

中央社／ 邁阿密12日綜合外電報導
喬丹率公牛隊於1998年奪冠。 路透
喬丹率公牛隊於1998年奪冠。 路透

拍賣公司今天宣布，NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元（約新台幣4.46億元）賣出，創籃球紀念品有史以來最高成交價。

體育媒體ESPN報導，總部位於美國賓州的韓特拍賣公司（Hunt Auctions）宣布促成這筆私人交易，並確認買家是邁阿密房地產投資人費爾曼（RonFirman）。

喬丹（Michael Jordan）曾於1998年6月5日NBA總冠軍賽第2戰穿過這件球衣。當晚，他與芝加哥公牛隊擊敗猶他爵士，將系列賽扳成1比1平手。

韓特拍賣公司總裁韓特（David Hunt）表示：「喬丹在體育紀念品市場的重要地位早已確立，如今更躍升至頂級資產級別，通常只有經典藝術作品才享有這樣的地位。我們很高興促成這筆歷史性交易，為業界再樹立標竿。」

喬丹這件球衣以1400萬美元成交，將成為已知成交價第2高的實戰球衣，僅次於美國職棒傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件球衣。

貝比魯斯這件球衣2024年以2412萬美元售出。他當年效力紐約洋基時，曾於1932年世界大賽第3戰穿過這件球衣。

當時貝比魯斯在瑞格利球場（Wrigley Field）對芝加哥小熊時，擊出著名的「預告全壘打」（calledshot）。

喬丹 NBA 球衣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／喬丹最後一舞戰袍拍賣 3.9億元台幣創個人新高

NBA／慶幸沒活在「詹杜柯」時代！喬丹感嘆NBA今非昔比

NBA／女友威爾森5奪MVP比肩喬丹 阿德巴約賽後放閃：只能讚嘆偉大

NBA／布朗森賽後受訪遭哈特亂入 笑喊忘帶錢包要隊友請客

相關新聞

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

拍賣公司今天宣布，NBA傳奇球星喬丹1998年總冠軍賽穿過並親筆簽名的一件客場紅色球衣，透過私人交易以1400萬美元（約...

NBA／勇士格林場邊親自指點 國王菜鳥25分8助攻展現潛力

沙加緬度國王在熱身賽作客金州勇士一戰，雖然最終以106：111在大通中心吞敗，但今年首輪第7順位潛力新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）仍成為場邊焦點之一。

NBA／雷霆防守悍將展開續約談判 年均2500萬美元成初步行情

根據報導，雷霆目前正與年輕後衛華勒斯（Cason Wallace）展開續約談判，雙方討論的合約架構，起點大約落在年均2500萬美元的價碼。

NBA／批阿德巴約刻意刷83分 前湖人戰將：不該超越布萊恩紀錄

前洛杉磯湖人後衛楊恩（Nick Young）近日在節目中，談到熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上季單場攻下83分的歷史級表現，卻沒有給出太多讚美，反而直言阿德巴約當時應該停手，不該打破布萊恩（Kobe Bryant）留下的81分紀錄。

NBA／費城龍家俊是你？詹皇搭直升機通勤 格林：讓他安靜飛去上班

費城76人球星詹姆斯（LeBron James）今年休賽季加盟後，決定在紐約與費城之間往返生活，更打算以直升機作為通勤方式，近期意外成為外界熱議話題。對此，勇士球星格林（Draymond Green）在個人Podcast上替詹姆斯發聲，認為外界實在不需要過度放大這件事。

NBA／與仰慕已久的喬治首度搭檔出賽 泰托姆：感覺很特別

塞爾蒂克今年熱身賽首場主場賽事就在TD花園球場以38分差大勝多位主力缺席的76人。由於布朗（Jaylen Brown）並未上場，比賽焦點反而落在泰托姆（Jayson Tatum）與喬治（Paul George）的首度搭檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。