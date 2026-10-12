NBA／勇士格林場邊親自指點 國王菜鳥25分8助攻展現潛力

沙加緬度國王在熱身賽作客金州勇士一戰，雖然最終以106：111在大通中心吞敗，但今年首輪第7順位潛力新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）仍成為場邊焦點之一。

比賽過程中，勇士老將格林（Draymond Green）主動與這名國王菜鳥交談，像是親自給他上了一堂NBA生存課，而阿庫夫也相當專注地聽著這位4屆冠軍老臣的建議。

從畫面來看，格林似乎是在向阿庫夫分享進攻判斷細節，包括如何組織一次上籃機會、如何避開防守者，或是在切入時更有效找到出手空間。對剛進入聯盟的新秀來說，能在熱身賽期間直接聽到格林這類老將的現場提點，無疑是難得經驗。

這名來自阿肯色大學的後衛，在大一球季就打出亮眼表現，也讓外界對阿庫夫在NBA的發展抱有高度期待。身為年輕控衛，阿庫夫未來很可能很快就必須承擔大量組織與進攻責任。

事實上，格林過去就曾公開看好阿庫夫，甚至稱他是2026年選秀梯隊中最好的控球後衛。格林也曾在節目中談到，國王簽下西蒙斯（Ben Simmons）對阿庫夫會是非常好的安排。

「當我看這筆簽約時，我覺得這對DariusAcuff來說很棒。」格林認為，西蒙斯的存在可以替阿庫夫減輕一些控球壓力，也讓這名年輕後衛有機會從一位具備豐富經驗的隊友身上學習。

格林也坦言，沙加緬度對一名新人來說可能不是最輕鬆的環境。國王在2025-26年賽季只拿下22勝60敗，戰績低迷，若阿庫夫很快成為球隊先發控衛，他可能必須承受相當沉重的重建壓力。

不過，格林認為西蒙斯能在這方面幫上忙。西蒙斯曾是2018年年度最佳新秀，也曾入選明星賽與年度防守陣容，具備持球、組織與防守經驗。如果他能分擔部分控場工作，阿庫夫就不必立刻獨自扛起球隊所有問題，也能在相對健康的節奏中成長。

回到這場對勇士的熱身賽，阿庫夫也用場上表現證明自己值得期待。他全場攻下25分，並送出8次助攻，展現得分與串聯能力。國王雖然逼出勇士21次失誤，團隊也完成15次抄截，但最後仍以5分差落敗。