NBA／雷霆防守悍將展開續約談判 年均2500萬美元成初步行情

根據報導，雷霆目前正與年輕後衛華勒斯（Cason Wallace）展開續約談判，雙方討論的合約架構，起點大約落在年均2500萬美元的價碼。

消息指出，華勒斯團隊與雷霆的續約談判已從平均年薪2500萬美元左右開始，而近期其他年輕後衛的續約情況，也替市場價格建立參考標準。

像是丹尼爾斯（Dyson Daniels）與老鷹簽下4年1億美元合約，布勞恩（Christian Braun）則和丹佛金塊達成5年1.25億美元協議，兩人合約平均年薪同樣都在2500萬美元區間。

華勒斯剛打出生涯至今最佳賽季，上季出賽77場，其中58場先發，平均繳出8.6分、3.1籃板、2.6助攻、1.9抄截，靠著出色防守能力入選年度最佳防守第二隊。現年22歲的他即將進入新秀合約最後一年，2026-27年賽季薪資約為740萬美元。

按照規定，雷霆必須在10月19日前與華勒斯完成延長合約，否則他明年夏天將成為受限制自由球員。

接下來談判關鍵，在於華勒斯最終能否把合約價碼推升到超過年均2500萬美元，以及新合約與猶他爵士後衛喬治（Keyonte George）5年1.58億美元合約之間，差距最後會落在什麼位置。

華勒斯是在2023年選秀會以首輪第10順位進入聯盟，當時雷霆從原本第12順位向上交易，進而從獨行俠手中取得他的選秀權。經過幾個賽季養成，華勒斯已成為雷霆後場防守的重要拼圖，具備壓迫持球者、破壞傳球路線與多位置防守能力。

除了防守端價值，外界也認為華勒斯若獲得更多球權，仍有機會在進攻端承擔更大角色。只是雷霆陣中已有（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等核心持球點，華勒斯目前在奧克拉荷馬的進攻發揮空間相對受限。

值得注意的是，雷霆目前的薪資結構逐漸面臨壓力。球隊已與亞歷山大、威廉斯和霍姆葛倫簽下長約，未來核心薪資支出龐大。今年休賽季雷霆也續留哈爾騰斯坦（Isaiah Hartenstein），同時交易送走多特（Lu Dort）、喬伊（Isaiah Joe）與維金斯（Aaron Wiggins），顯示球團已開始為長期薪資壓力進行整理。