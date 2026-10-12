快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆防守悍將展開續約談判 年均2500萬美元成初步行情

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華勒斯。 美聯社
華勒斯。 美聯社

根據報導，雷霆目前正與年輕後衛華勒斯（Cason Wallace）展開續約談判，雙方討論的合約架構，起點大約落在年均2500萬美元的價碼。

消息指出，華勒斯團隊與雷霆的續約談判已從平均年薪2500萬美元左右開始，而近期其他年輕後衛的續約情況，也替市場價格建立參考標準。

像是丹尼爾斯（Dyson Daniels）與老鷹簽下4年1億美元合約，布勞恩（Christian Braun）則和丹佛金塊達成5年1.25億美元協議，兩人合約平均年薪同樣都在2500萬美元區間。

華勒斯剛打出生涯至今最佳賽季，上季出賽77場，其中58場先發，平均繳出8.6分、3.1籃板、2.6助攻、1.9抄截，靠著出色防守能力入選年度最佳防守第二隊。現年22歲的他即將進入新秀合約最後一年，2026-27年賽季薪資約為740萬美元。

按照規定，雷霆必須在10月19日前與華勒斯完成延長合約，否則他明年夏天將成為受限制自由球員。

接下來談判關鍵，在於華勒斯最終能否把合約價碼推升到超過年均2500萬美元，以及新合約與猶他爵士後衛喬治（Keyonte George）5年1.58億美元合約之間，差距最後會落在什麼位置。

華勒斯是在2023年選秀會以首輪第10順位進入聯盟，當時雷霆從原本第12順位向上交易，進而從獨行俠手中取得他的選秀權。經過幾個賽季養成，華勒斯已成為雷霆後場防守的重要拼圖，具備壓迫持球者、破壞傳球路線與多位置防守能力。

除了防守端價值，外界也認為華勒斯若獲得更多球權，仍有機會在進攻端承擔更大角色。只是雷霆陣中已有（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）等核心持球點，華勒斯目前在奧克拉荷馬的進攻發揮空間相對受限。

值得注意的是，雷霆目前的薪資結構逐漸面臨壓力。球隊已與亞歷山大、威廉斯和霍姆葛倫簽下長約，未來核心薪資支出龐大。今年休賽季雷霆也續留哈爾騰斯坦（Isaiah Hartenstein），同時交易送走多特（Lu Dort）、喬伊（Isaiah Joe）與維金斯（Aaron Wiggins），顯示球團已開始為長期薪資壓力進行整理。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／睽違586天踏上球場！厄文復出拿17分：終於跨出這一步

達拉斯獨行俠在厄文（Kyrie Irving）睽違586天重返球場的首場比賽中，開賽第一波進攻就特別為他設計戰術。當這位8屆明星後衛在右側翼接到球時，澳門威尼斯人體育館滿場觀眾立刻爆出歡呼，而厄文也沒有讓現場的球迷失望。

NBA／雷霆防守悍將展開續約談判 年均2500萬美元成初步行情

根據報導，雷霆目前正與年輕後衛華勒斯（Cason Wallace）展開續約談判，雙方討論的合約架構，起點大約落在年均2500萬美元的價碼。

NBA／批阿德巴約刻意刷83分 前湖人戰將：不該超越布萊恩紀錄

前洛杉磯湖人後衛楊恩（Nick Young）近日在節目中，談到熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上季單場攻下83分的歷史級表現，卻沒有給出太多讚美，反而直言阿德巴約當時應該停手，不該打破布萊恩（Kobe Bryant）留下的81分紀錄。

NBA／費城龍家俊是你？詹皇搭直升機通勤 格林：讓他安靜飛去上班

費城76人球星詹姆斯（LeBron James）今年休賽季加盟後，決定在紐約與費城之間往返生活，更打算以直升機作為通勤方式，近期意外成為外界熱議話題。對此，勇士球星格林（Draymond Green）在個人Podcast上替詹姆斯發聲，認為外界實在不需要過度放大這件事。

NBA／與仰慕已久的喬治首度搭檔出賽 泰托姆：感覺很特別

塞爾蒂克今年熱身賽首場主場賽事就在TD花園球場以38分差大勝多位主力缺席的76人。由於布朗（Jaylen Brown）並未上場，比賽焦點反而落在泰托姆（Jayson Tatum）與喬治（Paul George）的首度搭檔。

NBA／暌違586天終於回歸！厄文坦言百感交集

昨晚在澳門舉行的NBA熱身賽，成為獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）暌違586天回歸的第一場比賽，獨行俠開賽就為他設計戰術，當他接到球時，座無虛席的威尼斯人體育館響起響亮歡呼，歡迎這位8度入選明星賽的球星回歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。