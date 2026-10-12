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NBA／批阿德巴約刻意刷83分 前湖人戰將：不該超越布萊恩紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
楊恩(中)過往和布萊恩同隊。 路透
楊恩(中)過往和布萊恩同隊。 路透

前洛杉磯湖人後衛楊恩（Nick Young）近日在節目中，談到熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上季單場攻下83分的歷史級表現，卻沒有給出太多讚美，反而直言阿德巴約當時應該停手，不該打破布萊恩（Kobe Bryant）留下的81分紀錄。

「他應該停下來。我不覺得有人會打破那個紀錄，不該是Bam，而且還是以那種方式。」他接著說：「有些東西就是應該留給某些特定的人。我覺得問題在於那是Bam，他的名字是Bam。誰會想看到Bam用那種方式超越Kobe？」

阿德巴約今年3月在面對華盛頓巫師一戰中狂砍83分，寫下歷史級紀錄。他該場比賽出賽42分鐘，投籃43投20中，並在罰球線上43罰36中，靠著驚人的罰球次數推升得分。這場83分也讓阿德巴約成為NBA史上單場得分第2高的球員，超越布萊恩在2005-06年賽季效力湖人時創下的單場81分。

不過，儘管阿德巴約完成傳說級表現，賽後仍受到不少批評。外界質疑最多的地方，在於他該戰獲得過多罰球，有人認為這與布萊恩當年81分的得分方式不同，因此紀錄的觀感也不一樣。

對於外界批評，阿德巴約當時並不在意。他在創下83分紀錄後曾回應：「我知道這件事一定會有兩面聲音。有些人會稱讚你，因為83分就是83分，不管你是怎麼拿到的；但也會有人說，這不是Kobe當年的方式。當大家開始那樣說時，我只想說，聽著，我也是Kobe球迷。我已經接近他的紀錄了，你們覺得我會怎麼做？當然是試著打破它。」

阿德巴約也反問外界：「我很確定，如果我拿到81分，而Kobe正準備超越我，他不會在剩下9分鐘、自己已經拿70分的情況下說，『你知道嗎？我要自己下場了。』認真一點吧。」

楊恩的說法，也再次讓阿德巴約這場83分之夜成為討論焦點。布萊恩的81分長年被視為現代NBA最具代表性的個人得分演出之一，如今阿德巴約雖以83分在紀錄上超越，但因罰球比例過高，引發球迷對「紀錄含金量」的爭論。

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