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NBA／費城龍家俊是你？詹皇搭直升機通勤 格林：讓他安靜飛去上班

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

費城76人球星詹姆斯（LeBron James）今年休賽季加盟後，決定在紐約與費城之間往返生活，更打算以直升機作為通勤方式，近期意外成為外界熱議話題。對此，勇士球星格林（Draymond Green）在個人Podcast上替詹姆斯發聲，認為外界實在不需要過度放大這件事。

格林談到詹姆斯搭直升機通勤時表示：「我的看法是，第一，讓那個男人安靜飛吧。你們每次都在拍他起飛、降落，他進城、離開，又降落，拜託讓他安靜飛吧。讓這位兄弟去上班，他要怎麼去上班、怎麼回家？他要怎麼回家？」

詹姆斯在76人媒體日曾證實，新賽季他會在紐約與費城兩地分配時間。相較於搭車往返可能需要接近2小時，詹姆斯選擇以直升機節省時間，單趟飛行大約45分鐘。

76人的訓練基地位於紐澤西州坎登（Camden），與費城市區隔著德拉瓦河，也讓詹姆斯在球隊訓練設施與紐約之間的實際距離進一步縮短。這樣的安排也讓外界聯想到傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），據傳他在1960年代效力費城期間，也曾多個賽季從曼哈頓通勤到費城。

根據《TMZ》報導，詹姆斯可依據與Fanatics之間的合作協議，免費使用Fanatics直升機，且時間上幾乎可以依需求安排。接近Fanatics的消息人士透露，該公司樂於讓詹姆斯使用直升機，因為他是「關鍵合作夥伴」，也是「全世界最重要的運動員之一」。

報導指出，詹姆斯上周在76人隊內對抗賽後，已經搭乘Fanatics直升機前往紐約。一般來說，這類直升機單程費用通常落在6000美元到9000美元之間。

目前尚不確定詹姆斯是否每次往返都會使用直升機，不過依《TMZ》說法，這項安排屬於他與Fanatics「長期廣泛合作協議」的一部分。

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