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NBA／與仰慕已久的喬治首度搭檔出賽 泰托姆：感覺很特別

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰托姆(左)和喬治首度搭檔。 美聯社
泰托姆(左)和喬治首度搭檔。 美聯社

塞爾蒂克今年熱身賽首場主場賽事就在TD花園球場以38分差大勝多位主力缺席的76人。由於布朗（Jaylen Brown）並未上場，比賽焦點反而落在泰托姆（Jayson Tatum）與喬治（Paul George）的首度搭檔。

泰托姆此役攻下23分、5籃板、4助攻，而面對前東家，喬治也繳出13分、5籃板、4助攻的成績。賽後談到與喬治同隊出賽的感受，泰托姆表示，能和這位自己欣賞已久的球星一起打球，感覺相當特別。

他說：「這感覺很棒。他是我很明顯已經仰慕非常、非常久的球員。能看到他能為一支球隊帶來那些特別的東西，我很期待接下來的發展。」

對泰托姆來說，這場比賽另一層意義，是能夠再次回到TD花園球場，在塞爾蒂克主場出賽。他坦言，重新站上這座熟悉球場，讓他感到非常珍惜。

「感覺很好。就是能回到TD花園，我今天真的很開心能成為其中一部分，也再次感覺一切慢慢回到正常。」泰托姆表示。

塞爾蒂克接下來還有2場熱身賽，先在主場迎戰黃蜂，之後再前往費城與76人進行第2次交鋒，完成例行賽開打前的最後調整。

波士頓新賽季將於10月20日展開，屆時他們將在客場面對上季打下60勝的活塞。

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