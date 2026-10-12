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NBA／5年1.1億美元順利續約 波傑姆斯基：感謝勇士願意押注未來

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波傑姆斯基順利達成續約。 美聯社
波傑姆斯基順利達成續約。 美聯社

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與勇士達成5年1.1億美元的續約協議，確定將長期留在灣區，這份合約將延續至2031-32年賽季，展現球團對這名年輕後衛未來成長性的高度信任。

續約消息公布後，波傑姆斯基也表達對勇士球團的感謝。他表示：「我顯然非常感激自己現在所處的情況，有很多人幫助我取得今天的成功。」

波傑姆斯基接著說：「我很感謝這個組織願意相信我、願意在我身上押注，也希望我未來繼續留在這裡。」

這份合約來自波傑姆斯基上季的突破表現。2025-26年例行賽，他是勇士陣中唯一打滿82場的球員，也是全聯盟僅18名全勤球員之一，展現出難得的耐戰性與穩定度。

波傑姆斯基上季多項數據都創下生涯新高，繳出13.8分、5.1籃板、3.7助攻，另有超過1次抄截，維持不錯的進攻效率。他不只在得分端有所進步，也能在籃板、組織、防守與團隊串聯上提供貢獻，成為勇士輪替中不可或缺的一員。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）特別稱讚波傑姆斯基的可靠性，形容他是「一名耐戰、有技術、能攻能守，每次踏上球場都能讓球隊變得更好的球員」。

對勇士而言，提前以5年合約鎖定波傑姆斯基，不只是留下1名年輕後場主力，更是為球隊未來陣容延續性先做準備。

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