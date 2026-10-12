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NBA／暌違586天終於回歸！厄文坦言百感交集

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
厄文暌違586天回歸的第一場比賽，獨行俠開賽就為他設計戰術。 法新社
厄文暌違586天回歸的第一場比賽，獨行俠開賽就為他設計戰術。 法新社

昨晚在澳門舉行的NBA熱身賽，成為獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）暌違586天回歸的第一場比賽，獨行俠開賽就為他設計戰術，當他接到球時，座無虛席的威尼斯人體育館響起響亮歡呼，歡迎這位8度入選明星賽的球星回歸。

厄文也不負眾望，突破上籃得手讓球迷歡呼更熱烈，上季因左腳十字韌帶傷勢整季報銷的他說：「賽前我百感交集，很感謝梅伊（Dusty May）為我部署第一個戰術，當時我就決心要進攻，我看到底線出現一些空檔，完成任務的感覺真好。」

厄文還透復，一直有想像甚至夢到復出的情景，很高興總算迎接回歸第一戰。面對火箭隊的熱身賽，厄文上場22分鐘，13投6中攻下17分，助隊132：115大勝休士頓勁旅。

獨行俠新任總教練梅伊提到，沒預期厄文在休息那麼久後的回歸首戰就能表現如此出賽，厄文的比賽節奏很好，「這體現了他的努力。」

34歲的厄文前一場比賽已是2025年5月3日，他近期透露，去年12月又出現二級小腿拉傷傷勢，中斷復健進度，讓他在上季明星賽後決定整季不上陣。

火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）讚說，厄文已經回到過往狀態，「隨著他在真正NBA比賽中找回節奏，他只會變得愈來愈好。」

上周獨行俠首場熱身賽，厄文並沒上陣，昨天回歸除攻下全隊最高分還傳出3助攻的他說：「能夠發揮高水準的感覺太棒了，我放下身段且充滿鬥志，努力找回自己。」

厄文 NBA 獨行俠

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