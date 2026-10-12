NBA／睽違586天踏上球場！厄文復出拿17分：終於跨出這一步

達拉斯獨行俠在厄文（Kyrie Irving）睽違586天重返球場的首場比賽中，開賽第一波進攻就特別為他設計戰術。當這位8屆明星後衛在右側翼接到球時，澳門威尼斯人體育館滿場觀眾立刻爆出歡呼，而厄文也沒有讓現場的球迷失望。

厄文接球後面對史密斯（Jabari Smith Jr.）防守，直接切入底線完成反手上籃，瞬間引爆獨行俠板凳席慶祝，也讓現場歡呼聲更上一層樓。這是他自左膝前十字韌帶撕裂、缺席整個上季後，首次正式回到比賽場上。

「在比賽之前有滿滿各種情緒，」厄文表示，「我很感謝梅伊（Dusty May）第一個戰術就喊給我。我的想法就是要攻擊。我看到底線有一點空間，能先把那球打進、把這件事完成，感覺真的很好。」

他也坦言，自己過去不斷想像復出首戰會是什麼樣子，「我一直在想像它會怎麼發生，也夢想過它會怎麼發生。我很高興自己終於把這一步跨出去了。」

厄文此役出賽22分鐘，投籃13投6中，攻下17分，另有3助攻，幫助獨行俠在周日晚間的熱身賽以132：115擊敗休士頓火箭。在中國賽兩次交手中，獨行俠和火箭各拿下1勝。

這是厄文自2025年3月3日左膝前十字韌帶撕裂後，首次回到比賽。厄文本周也透露，他去年12月曾遭遇二級小腿拉傷，導致復健進度中斷，最終也影響球隊在明星賽後決定讓他整季報銷。

獨行俠總教練梅伊表示：「我沒想到他在離開這麼久後，還能打得這麼好，畢竟比賽節奏需要時間找回來。這證明了他的努力。」

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）也肯定厄文的回歸狀態，他說：「他已經回到他原本的樣子。等他在真正的NBA比賽中重新找回節奏後，只會變得更好。」

獨行俠在周五熱身賽首戰並未讓厄文出賽，這是球隊安排他循序回歸的一部分。不過這場復出戰，厄文立刻成為全隊得分最高球員。談到自己的表現，厄文說：「能夠以高水準出賽，那種感覺太棒了。我讓自己保持謙卑，同時也保持侵略性，努力讓自己看起來再次像原本的自己。」

這場比賽也是34歲的厄文第一次與上季年度最佳新秀佛雷格（Cooper Flagg）同場搭檔。兩人首次聯手就打出不少亮點，第二節初段，佛雷格送出全場長傳，精準找到厄文完成快攻上籃；第三節開始不久，佛雷格又在防守端追魂火鍋封阻火箭的湯普森（Amen Thompson），點燃獨行俠快攻，最後由厄文用急停三分球完成這波攻勢。

獨行俠後衛克里斯提（Max Christie）談到厄文的復出表現：「能看到、能親眼見證這一切真的很酷。他看起來非常出色，這場比賽真的非常、非常好看。」

對獨行俠而言，厄文能以這樣的狀態重返球場，無疑是新賽季前最重要的好消息之一。從首波進攻就完成得分，到與佛雷格逐漸建立連線，厄文不只跨過漫長復健後的心理關卡，也讓達拉斯重新看見後場核心回歸後的完整戰力。