NBA／尼克暫緩合約談判 唐斯：非常失望

上季剛奪下暌違53年的總冠軍金盃，尼克隊新賽季球隊內部卻出現詭異氣氛，尤其球團美國時間9日宣布，暫停包括唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）等主將的延長合約談判，專注在即將開打的新賽季，讓唐斯直言「非常失望」。

唐斯已經不是第一次談到和尼克的續約議題，今天球隊訓練後，他表示球團決定暫停續約協商的決定對自己是個新聞，「老實說，我非常失望。顯而易見，這是在商言商，但我們還有比賽要打。」

唐斯有資格獲得一份價值2.76億美金的頂薪續約，但根據美國《ESPN》報導，尼克開出的價碼是4年2億美金，且尼克老闆多蘭（James Dolan）表示不允許球隊進入第二層薪資硬上限，讓唐斯的合約談判陷入僵局。

上季季後賽，唐斯場均貢獻15.9分、10.6籃板和4.9助攻，是尼克奪冠的主戰功臣之一，下個賽季擁有價值6100萬美元的球員選項。唐斯若和球隊在賽季中期重新談判續約，就必須放棄球員選項，不過主角表示他還沒考慮那麼遠。

「因為我從沒想過我們要進行到那一步。」雖對合約狀態感到失望，唐斯仍表示，現在狀態來說，最好方式是專注在籃球上， 「明天的比賽一定會很精彩。」

「我們都是普通人，自從我們奪冠以來，我腦子裡唯一想的就是如何才能再贏一次，所以對我來說，我的目標和本賽季初一樣，如何能讓這座獎盃繼續留在紐約，而不僅是今年夏天？」唐斯說。