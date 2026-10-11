NBA／穿76人球衣重返波士頓 布朗：感覺就像路上遇到前女友

新加盟費城76人的球星布朗（Jaylen Brown），在今天比賽之前已經開始想像自己重返波士頓、以客隊球員身分面對塞爾蒂克時會有多麼尷尬。他在Twitch直播時形容，這種感覺就像在外面偶然遇到前女友一樣。

布朗談到重返波士頓時表示：「那就像你在外面遇到前任女友一樣，你會想，『天啊，我們以前曾經在一起。』然後你看著對方，心裡只會覺得，『唉。』但你還是得繼續做自己的事。」

不過布朗也強調，自己對這場比賽仍抱持期待。他說：「事情就是這樣。但不是，我其實非常興奮。」

值得注意的，布朗在今天76人作客波士頓的比賽中並未登場，包括詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）也是高掛免戰牌，因此比賽沒有太多火花，塞爾蒂克最終以144比106大勝。兩隊下周還會在費城再度交手，作為2026-27年例行賽開打前的最後熱身賽。

以探花身分效力綠衫軍長達10年的布朗，才剛在2025-26年賽季打出生涯代表作，例行賽出賽71場，平均攻下28.7分、6.9籃板、5.1助攻，帶領球隊拿下56勝。

然而進入休賽季，塞爾蒂克選擇和76人達成交易協議，送走布朗，換回喬治（Paul George）、2枚首輪選秀權與2枚二輪選秀權，這筆交易當時可謂震撼整個聯盟。