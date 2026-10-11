NBA／河村勇輝不看人妙傳官方轉發 把握機會表現主播高喊「超人」

與洛杉磯快艇簽下「Exhibit 10」合約的河村勇輝，在本季第2場熱身賽打出令人印象深刻的表現。面對多倫多暴龍一戰，他在有限上場時間內展現招牌不看人傳球、外線投射與切入能力，全場攻下10分、4助攻、2抄截，為爭取開季名單強力加分，也獲得球迷一片讚賞。

河村勇輝在10月4日熱身賽首戰對金州勇士時，於第三節剩下3分36秒替補登場，但一上場就發生失誤，隨後在剩下2分23秒製造犯規，靠罰球拿下快艇生涯首分。不過他首戰只上場打3分36秒，最終留下1分，第四節也沒有再獲得出賽機會。儘管如此，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽後仍暗示，接下來會繼續給他上場機會。

來到第2場熱身賽，河村勇輝上半場仍從板凳出發，一直到第三節剩下2分15秒才替補登場。不過他很快就把握機會，在該節結束前送出招牌不看人傳球，精準找到特福特（Jamil Telfort）完成得分，這記穿越防線的助攻也立刻點燃現場氣氛。

第四節河村勇輝繼續留在場上，並逐漸打出節奏。比賽剩下10分14秒時，他完成傳球路線抄截後推動快攻，幫助隊友完成上籃；剩下8分14秒，他又送出助攻，讓隊友命中三分球。剩下6分38秒時，河村勇輝製造對手犯規，3罰全部命中。剩下4分52秒，他靠犀利切入完成上籃，接著在剩下4分6秒再度助攻隊友上籃得手。

進入比賽尾聲，河村勇輝也展現得分能力。剩下59秒時，他命中跳投；剩下37秒，又在弧頂投進三分球連續得分，讓現場轉播主播忍不住高喊他是「超人」。

河村勇輝此役出賽14分15秒，4投3中包含三分球2投1中，攻下10分、4助攻、2抄截。相較首戰僅短暫亮相，第2戰他在傳球、切入、外線與防守端都展現存在感，也讓自己在爭取快艇開季名單的競爭中打出重要代表作。

NBA官方與NBA Japan賽後也陸續在社群平台公開河村勇輝的助攻與精華影片，引發球迷熱烈討論。許多球迷留言稱讚他的傳球「根本是穿過針孔」，也有人表示「這表現太好了」、「看起來比任何球員都華麗」、「感覺像是終於放開了」、「最後幾秒還能這麼冷靜很厲害」、「最後那記三分出手時機太漂亮」、「在這麼有限的時間裡打出非常棒的內容」。

也有球迷特別注意到河村勇輝的攻守轉換速度，稱讚他在上籃得分後立刻回防相當驚人，並認為他不只是視野寬廣，更因為具備很高的籃球智商，才能連續送出特別且精準的傳球。

對仍背負「Exhibit 10」合約競爭壓力的河村勇輝來說，這場比賽不只是數據亮眼，更重要的是他在有限時間內證明自己能在NBA節奏下創造影響力。接下來他若能持續展現控場、傳球與外線能力，將有機會進一步挑戰雙向合約，甚至爭取正式名單席位。