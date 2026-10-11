NBA／「休賽季GOAT」登場！西蒙斯9分鐘拿7分：還是以前的我

曾被視為天才的2016年選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons），在睽違529天後，今日終於迎來加盟國王首秀，儘管最終以106：111不敵勇士，然而僅出賽不到9分鐘，卻繳出7分、1助攻的表現。賽後西蒙斯也坦言，能夠重新踏上球場非常棒，更自信表示健康的自己，與幾年前相比沒有太大差別。

西蒙斯此役以先發身分登場，國王考量他長時間沒有正式比賽，對上場時間採取謹慎管理。最終他出賽不到9分鐘，4投2中、罰球4投3中，拿下7分、1助攻，另有2次失誤。

「感覺真的非常棒。當你休息了一整年，然後重新回到球場，光是能夠再次站上場競爭，並且完成回歸後的第一場比賽，就是一種很棒的感覺。很大一部分就是保持健康，讓自己能夠做原本擅長的事情，同時在這個基礎上變得更有侵略性。」

「我現在年紀更大了，但我認為自己和幾年前相比，基本上還是同樣的球員，尤其是在身體健康的情況下。」

西蒙斯上一次在NBA正式比賽登場，已經是2025年4月快艇與金塊首輪季後賽的第5戰。此後他缺席整個2025至2026年賽季，直到今年9月才與國王簽下一紙1年350萬美元的合約，重新獲得在NBA證明自己的機會。

「我感覺很好，即使上場時間受到限制，我還是覺得很不錯。現在比賽對我來說，感覺節奏慢了很多，我也能看到更多以前沒有注意到的事情。」

「經過這麼多年的累積，比賽對我而言變得更慢了，因此我能夠做出更好的決定。顯然，我已經一年沒有打球，但我在場上仍然很有信心，知道自己能做出正確的判斷。」

不過，西蒙斯也清楚，重返NBA並不代表能夠立刻恢復過去的上場負荷，因此他與球隊都希望採取循序漸進的方式，慢慢找回比賽節奏。

「這是一個逐步累積的過程，也是我目前正在經歷的階段。我必須聰明地面對這件事，但我現在感覺非常好。為了能夠重新回到這裡，我付出了很多努力，所以現在最重要的就是保持理性。畢竟我已經一年沒打球了，這是我一年來的第一場比賽。」

「對我來說，就是做好該做的事情，聰明地調整自己的狀態，然後一步一步建立起來，因為接下來還有很漫長的一個賽季。」西蒙斯強調。