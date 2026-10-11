NBA／狀元迪班薩熱身賽4抄截展現防守潛力 坦言大學時期有點偷懶

備受期待的NBA選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）在巫師熱身賽擊敗衛冕軍紐約尼克一戰中送出4次抄截，賽後談到自己從大學進入NBA後，在防守端心態與表現上的轉變。

迪班薩在大學時期並不被外界視為頂尖防守者，但他在面對NBA等級對手時卻是展現出防守影響力，也讓媒體賽後特別問起他的防守表現。對此，迪班薩坦言，自己其實一直知道具備防守潛力，只是過去並未完全展現出來。

「我一直都知道自己有防守潛力。大學時期比較像是我自己有點偷懶，但我現在肯定想替這支球隊在防守端帶來影響力。」迪班薩說道。

他也強調，既然已經站上最高層級的舞台，就沒有理由不在防守端投入更多情緒與拚勁。迪班薩說：「我絕對有能力做到這件事，現在我已經在最高水準的比賽，所以為什麼不帶著情緒、心臟和防守態度去打球？」

在對尼克的比賽中，迪班薩上場23分鐘，繳出11分、2籃板、2助攻、4抄截，幫助巫師以111：109險勝。他此役11投5中，不過外線手感尚未開張，3次三分出手全部落空。

現年19歲的迪班薩在楊百翰大學（BYU）效力一季，平均可攻下25.5分、6.8籃板、3.7助攻，展現出高天賦與全面進攻能力。如今來到巫師後，迪班薩將與楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）一同成為球隊改造後的重要核心。

這支全新陣容的巫師，目標是在東區打出聲勢，而迪班薩若能在進攻天賦之外持續提升防守穩定性，將有機會成為球隊新賽季最受矚目的年輕戰力之一。