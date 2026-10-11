NBA／蟻人嘴砲踢鐵板！愛德華狂酸布朗髮際線 慘遭回嗆：廠商該送你「保險套」

灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）日前在最新球鞋廣告中，接連調侃76人球星詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown），沒想到布朗近日在直播中更拿愛德華過去的私生活爭議開酸，笑稱愛迪達除了替他拍廣告，更應該送他一些「保險套」。

愛德華上個月為宣傳最新一代個人簽名鞋，推出一支以虛構深夜談話節目《Minnatlantasota》為主題的廣告，並與76人年輕球員埃奇庫姆（VJ Edgecombe）同台，接連拿多位NBA球星開玩笑。

其中，愛德華先是調侃詹姆斯今年休賽季沒有加盟灰狼的原因，笑稱是因為「他的膝蓋承受不了寒冷的天氣」，暗諷這位老將的年齡與身體狀況。隨後更將矛頭指向布朗，稱他是「波士頓那個老兄」，並把話題帶到76人的休息室。

「我們都知道他真正做出那個決定的原因。費城可是擁有全世界最棒的理髮師之一，現在他跟波士頓那個老兄，休息室裡肯定會有一大堆『修飾工程』。」

這番話其實是在影射布朗過去的頭髮爭議。上個賽季，布朗曾因使用頭髮修飾噴霧，導致黑色顏料沾染到多名對手的球衣，引發球迷熱議，也因此成為愛德華在廣告中嘲諷的對象。

不過，布朗顯然沒有打算默默吞下這口氣。近日他在直播中重新觀看愛德華茲的廣告，隨即回敬一句，「愛迪達真的什麼都願意為我兄弟做。你們應該送我兄弟一些保險套！」

布朗的反擊之所以格外辛辣，正是因為愛德華近年曾因親子關係認定與扶養責任等問題，捲入多起受到媒體關注的法律及私人生活爭議。