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NBA／ 綠衫軍老大不用「喬」！ 喬治願助泰托姆問鼎MVP
今夏透過交易轉戰塞爾蒂克的明星前鋒喬治（Paul George）近日接受訪問，談到該如何與當家球星泰托姆（Jayson Tatum）合作時，他以過去和雷納德（Kawhi Leonard）在快艇並肩作戰的經驗為例，強調早已習慣與超級球星搭檔，且願意扮演泰托姆身旁的最佳助手，幫助他成為MVP。
「我以前也和另一位超級球星雷納德一起打球，對吧？即使在他身邊打球，我仍然是全明星球員。我不需要成為球隊的頭號人物，但我知道自己能帶來什麼價值。我知道如果球隊需要，我可以成為場均20分的得分手；如果有需要，我也能去防守並鎖死對方最好的球員；需要籃板時，我也能高高躍起把球搶下來。」喬治面對波士頓體育廣播電台《98.5 The Sports Hub》訪問時說道。
喬治接著表示，「我很清楚自己能為比賽帶來多少價值，所以我不需要被認為是球隊的頭號人物。不管我扮演什麼角色，我仍然能夠掌控比賽的某些部分，並且在場上留下自己的影響力。」
「所以我再說一次，泰托姆才是球隊的頭號人物，對吧？我來到這裡，而且我也希望待在這裡，就是為了幫助他成為最好的自己，並幫助他進入MVP的討論之中。」喬治強調。
喬治上個賽季代表76人出賽37場，平均上陣30.7分鐘，繳出17.3分、5.3籃板、3.6助攻、1.7抄截，整體命中率43.9%，三分球命中率39.2%。
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