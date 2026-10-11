NBA／新規嚴抓「進攻推人」勇士格林潑冷水：例行賽就不吹了

隨著NBA新賽季將針對進攻球員利用非持球手推開防守者、藉此製造出手空間的動作加強取締。不過，勇士防守悍將格林（Draymond Green）對於聯盟新規卻不抱太大期待，甚至直言這類規定往往只會在季前熱身賽嚴格執行，等到例行賽開打就會逐漸消失。

「說真的，身為一名防守球員，我會告訴你們，別指望這件事，也別浪費時間想著『天啊，他們現在終於會吹這種犯規了』。我跟你們說，這類規定都是季前賽才會吹，等到例行賽開始，那些鬼東西就會慢慢消失。」格林說。

其中，雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及湖人球星唐西奇（Luka Doncic），都是經常運用非持球手動作創造進攻空間的代表性球員。不過，NBA並非全面禁止進攻球員使用非持球手，而是希望更明確區分合理的身體接觸與非法推擠。

NBA聯盟裁判發展和培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）對此解釋，「利用手臂穩住身體、感受防守者的位置，仍然是合法的進攻動作。但如果用力推開對手，或是將非持球手完全伸直來推人，那就是非法動作。競賽委員會已經非常明確地表達，他們希望有天賦的球員仍然能夠在一定程度上創造進攻空間。」

勇士格林對於聯盟新規提出。 法新社

麥卡琴也坦言，這類身體接觸的判斷難免存在灰色地帶，「即使是參與相關討論、立場合理的人，看到同一個動作時，有些人可能認為那是用力推人，有些人則認為只是利用手臂穩住身體。但如果我們能消除大部分判決上的不一致，讓分歧縮小到真正的界線附近，我認為這項努力就能讓裁判執法更好，也讓整個聯盟受益。」