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NBA ／KD面前耍大刀！獨行俠狀元郎「後仰跳投」轟19分：從他身上學很多

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格昨日多次在中距離低位附近施展後仰跳投，而他的學習對象正是杜蘭特。 新華社
佛雷格昨日多次在中距離低位附近施展後仰跳投，而他的學習對象正是杜蘭特。 新華社

獨行俠昨日在澳門舉行的季前熱身賽中，以117：135不敵火箭，但「旗子哥」佛雷格Cooper Flagg）僅出賽上半場19分鐘，就繳出19分、6籃板、14投7中的亮眼表現，更多次在中距離低位附近施展後仰跳投，展現休賽季持續磨練的進攻武器，而他的學習對象正是頂級得分手杜蘭特Kevin Durant）。

賽後被問到為何將這項技能納入自己的進攻武器時，佛雷格坦言杜蘭特正是帶給他啟發的球員之一，「就是要讓自己能夠自在地移動到想要的出手位置。很顯然，像杜蘭特這樣的球員，我覺得過去幾年透過與他交手，真的從他身上學到了很多東西。」

身為2025年NBA選秀狀元，佛雷格代表獨行俠出賽70場，平均繳出21分、6.7籃板及4.5助攻，憑藉出色表現拿下年度最佳新人獎，成為獨行俠隊史繼基德（Jason Kidd）與唐西奇Luka Doncic）之後，第3位獲得這項殊榮的球。

佛雷格師學頂級得分手杜蘭特。 路透
佛雷格師學頂級得分手杜蘭特。 路透

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