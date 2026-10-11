NBA／5年1.1億美元續簽波傑姆斯基 勇士精算薪資空間綁年輕核心

根據消息，金州勇士已經與先發後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）達成5年1.1億美元（約新台幣35.2億元）續約協議，避免他在明年夏天成為受限制自由球員，也意味著勇士正式把這名年輕後衛納入未來核心規劃。

波傑姆斯基這份合約為全額保障，其中第5年、也就是2031-32年賽季包含雙方選項，另有交易加成條款。這個雙方選項設計較為特殊，允許任一方選擇執行最後1年合約，而非選擇退出，也讓雙方在那個休賽季有機會重新展開後續延長合約討論。

波傑姆斯基新合約逐年薪資依序為1890萬美元、2040萬美元、2200萬美元、2350萬美元，最後一年為2500萬美元。

現年23歲的波傑姆斯基即將進入NBA生涯第4個賽季。勇士在2023年選秀會以首輪第19順位選中他，他也是總管鄧利維（Mike Dunleavy）上任後選進的第一名球員，因此球團管理層一直把留下他視為重要任務。

波傑姆斯基本季仍處於新人合約最後一年，薪資為560萬美元，新合約明年正式生效後，他的首年薪資將提高到1890萬美元。據消息人士透露，過去1個月合約談判升溫後，勇士相當重視如何把新約首年薪資控制在可管理範圍內，這也是談判重點之一。

鄧利維近年非常保護勇士2027-28年賽季的薪資空間，球隊目前陣容中有多名即將到期合約，同時也說服超級球星柯瑞（Stephen Curry）下季少拿1000萬美元，藉此保留透過自由市場或交易，在柯瑞生涯最後階段重新改造陣容的能力。勇士目前仍握有4枚可交易用的首輪籤。

若勇士把波傑姆斯基續約談判延到明年自由市場，他的薪資保留空間預估約為1700萬美元。如今新約首年薪資為1890萬美元，因此相較原本可用空間，勇士大約會多占用190萬美元。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）估算，勇士仍可能保有約5500萬美元到6000萬美元的薪資空間，關鍵之一是球隊可選擇裁掉中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。波爾辛吉斯下季薪資為2000萬美元，但只有300萬美元為受保障，而他目前也因健康問題無限期缺陣。

對勇士而言，提前留下波傑姆斯基不只是鎖定一名年輕先發後衛，也是在傷兵環繞、薪資空間必須精算的情況下，為後柯瑞時期預先保留穩定基礎。接下來他能否在保持耐戰與團隊連結價值之外，進一步提升進攻上限，將決定這份合約最終能否成為勇士未來數年的重要紅利。