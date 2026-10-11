NBA／76人缺中鋒想到誰？40歲「魔獸」霍華德毛遂自薦：費城我們怎麼說

曾來台效力桃園永豐雲豹的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），今日在喬治亞籃球超級聯賽完成首秀，短短17分鐘繳出12分、7籃板及3火鍋的成績，賽後更在社群媒體分享比賽精華，並向老東家費城76人喊話，爭取重返NBA的機會。

霍華德今年9月宣布加盟提比里斯黑色堡壘（Black Fortress Tbilisi），今日迎來加盟後首場正式比賽，儘管球隊最終以70：75不敵BC Iverioni，但霍華德出賽17分鐘，投籃8投5中，拿下12分、7籃板及3火鍋。

值得注意的是，霍華德賽後在社群平台上傳首秀精華影片，並寫下「費城，我們怎麼說？」，公開向76人釋出訊號。

事實上，76人近期正面臨中鋒輪替問題，替補長人胡克波提（Ariel Hukporti）因阿基里斯腱撕裂傷缺陣，霍華德也曾在2020-21年賽季效力費城，擔任當家中鋒安比德（Joel Embiid）的替補。該季他出賽69場，平均上場約17分鐘，貢獻7分、8.9籃板及0.9火鍋，幫助球隊打到季後賽第二輪，最終與老鷹激戰7場後遭到淘汰。

霍華德上一次出現在NBA賽場，已是2022年效力湖人期間。離開聯盟後，他並未選擇退休，而是展開橫跨多個國家與聯賽的籃球旅程，包括來台加盟桃園永豐雲豹、參與杜拜的籃球賽事，以及挑戰美國BIG3聯賽，如今又將職業生涯延續至喬治亞。

雖然多年未能重返NBA，但霍華德的生涯成就仍相當輝煌。他曾8度入選明星賽、5度入選年度最佳陣容，連續3年榮獲年度最佳防守球員，另有5次籃板王及2次火鍋王，2020年更隨湖人拿下生涯首座總冠軍，獲選進入奈史密斯籃球名人堂。