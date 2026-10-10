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NBA／安比德否認詹姆斯批他練球遲到 傳聞引發風波後名嘴已道歉
費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）否認外界傳出詹姆斯（LeBron James）曾批評他練球遲到的說法。安比德是在昨日完成本季熱身賽首秀後，針對這起傳聞做出回應。
「這很糟糕，但你又能怎麼辦？我不知道這消息是從哪裡來的，這件事從來沒有發生過。」他也強調，76人現在最重要的是專注在球隊本身，不要被外界雜音影響。
安比德表示：「我認為我們需要專注在自己身上。外面會有很多噪音，試圖把我們和我們應該成為的樣子、應該完成的目標拉開。所以很重要的是，我們必須團結在一起，繼續做該做的事。」
這起事件源自轉播名嘴布林（Mike Breen）周一在MSGNetworks播出熱身賽開幕戰時提到相關故事，聲稱詹姆斯曾因安比德練球遲到而批評他。詹姆斯隔天就在Instagram上直接否認，稱相關說法是謊言，布林之後也為此公開道歉。
安比德則不解為何自己會成為這則故事的主角。他表示：「這種事情我真的無法理解。第一，這不是真的；但另一方面又會讓人想問，『為什麼是我？』我想，可能因為我是安比德吧。我過去也遇過這種情況。通常面對這類傳聞時，我不太會開口，所以感覺我像是很容易被攻擊的目標。」
不過安比德也表示，只要球隊清楚自己是誰，並且保持團結，就能度過這類外界干擾。他說：「只要我們知道自己是什麼樣的球隊，我們就會沒事。我們只需要團結在一起。」
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