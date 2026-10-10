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NBA／澳門球迷狂喊MVP！杜蘭特有感而發：在美國有時被視為理所當然

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特投籃。 路透
杜蘭特投籃。 路透

NBA在澳門舉辦季前熱身賽，火箭隊球星杜蘭特Kevin Durant）受當地球迷熱烈歡迎，場邊不斷響起「MVP」歡呼聲，讓見慣大場面的他也印象深刻。杜蘭特賽後坦言，在美國打球多年，有時球迷難免將球星的表現視為理所當然，反而來到海外，更能感受到球迷對籃球的純粹熱愛。

火箭與獨行俠隊9日在展開澳門賽首戰，儘管只是季前熱身賽，仍吸引大批球迷進場朝聖。其中杜蘭特更成為全場焦點，只要站上罰球線或持球進攻，觀眾席便響起此起彼落的「MVP」呼聲，讓這名曾拿下年度MVP、兩座總冠軍及兩度總冠軍賽MVP的球星相當感動。

「這種感覺真的不可思議。」杜蘭特賽後表示，「有時候我們在美國，長期在同一群觀眾面前打球，有些人可能漸漸把我們的表現當成理所當然。但當我們來到海外，看到球迷如此尊重、欣賞能夠站上這個層級的球員，真的有一種很特別的感受。」

除了感受到海外球迷的尊重，杜蘭特也特別欣賞澳門球迷毫不掩飾情緒的應援方式，認為這才是運動最迷人的地方，杜蘭特說：「他們不會壓抑自己對運動的熱情，也不會害羞表達興奮，我真的很喜歡。這就是我們內心深處最真實的樣子，也是熱愛這項運動的球迷該有的模樣。能夠親眼見到這一切，真的很不可思議。

現年38歲的杜蘭特生涯已累積無數榮譽，也是NBA史上最具代表性的得分好手之一。即使征戰聯盟多年、早已習慣球迷的歡呼與關注，這趟澳門行仍讓他感受到不同於美國主場的熱情，也再次體會籃球跨越國界的影響力。

杜蘭特 澳門 Kevin Durant 火箭

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