NBA／直言剛退休的衛少還能再打5、6年 杜蘭特：有點意外

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今年8月無預警宣布退休，結束長達18年的職業生涯，也讓昔日雷霆隊戰友杜蘭特（Kevin Durant）感到不捨。杜蘭特在澳門熱身賽期間，受訪時直言原本認為衛斯特布魯克至少還能再打5、6年，但也尊重好友的決定，祝福他在人生下一個階段繼續發光發熱。

杜蘭特在火箭隊與獨行俠隊的熱身賽後，被問到衛斯特布魯克退休一事，他說，「我有點難過，因為我一直認為他還能再打5、6年。」杜蘭特指出，衛斯特布魯克至今仍保有出色的身體素質，也有能力持續在球場上帶來正面影響，因此對於好友決定高掛球鞋，感到有些意外。

不過杜蘭特也理解，每名球員都有自己的人生規劃，「有時候人們就是到了某個階段，想要離開球場，嘗試一些不同的事情。」他也恭喜衛斯特布魯克擁有一段傳奇職業生涯，相信好友未來無論投入什麼領域，都會像過去打籃球一樣全力以赴。

杜蘭特與衛斯特布魯克曾在雷霆並肩作戰8賽季，兩人攜手帶領球隊打進2012年NBA總冠軍賽，雖然最終未能如願奪冠，但仍是聯盟當年最具代表性的雙人組合之一。隨著杜蘭特2016年轉戰勇士隊，兩人一度因分道揚鑣引發外界討論，如今昔日戰友正式告別賽場，也讓杜蘭特格外感慨。

回顧衛斯特布魯克18年NBA生涯，曾9度入選明星賽，2016至17年賽季奪下年度MVP，更以單季42次大三元締造當時聯盟紀錄，生涯累積209次大三元同樣高居歷史第一。上賽季效力國王隊期間，他仍能繳出場均15.2分、5.4籃板及6.7助攻的成績，展現一定的競爭力，也讓這次毫無預警的退休決定格外令人意外，為傳奇生涯畫下讓人不捨的句點。