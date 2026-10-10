NBA／勇士柯瑞60歲母親再婚！1年前認識男方、2個月籌備好婚禮

勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的母親索妮雅（Sonya）過去經常在場邊支持兒子，5年前與老柯瑞（Dell Curry）離婚後就比較少出現在鏡頭前，如今索妮雅公開宣布自己再婚的消息，柯瑞與弟弟小柯瑞（Seth Curry）也有出席婚禮。

現年60歲的索妮雅透過社群媒體宣布再婚消息，距離她與老柯瑞離婚已經過了5年。索妮雅在IG貼出多張婚禮照片，第一張照片她身穿婚紗，與新丈夫在夕陽下接吻，未公開男方身分。

談到這段感情如何發展，索妮雅寫道：「1年前我的母親突然離世，幾乎就在同一時間，一個最棒的男人走進我的生命。幾個月後，我又獲得祝福，成為他的妻子。」

索妮雅也鼓勵大家，不要因為年齡或過去經歷而放棄目標，並強調永遠都不嫌晚。婚禮企劃人員透露，整場婚禮只花2個月籌備。

柯瑞在其中一張照片入鏡，另外一張照片展示10張拍立得合照，出席賓客包含柯瑞與妻子艾耶莎（Ayesha Curry），以及小柯瑞與妻子瑞佛斯（Callie Rivers）。

索妮雅與前夫老柯瑞在維吉尼亞理工大學就讀期間認識，有2個兒子和1個女兒，1988年結婚，2021年雙方互相指控有婚外情，同年8月兩人透過共同聲明表示：「過去1年我們曾嘗試分居，經過許多深思熟慮後，決定結束婚姻。這決定讓我們非常難過，但重要的仍是希望家人繼續幸福。」