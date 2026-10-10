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NBA／勇士補強不力拖累生涯？柯瑞回應質疑：「我又不是笨蛋」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士隊自2022年奪下總冠軍後，近年戰績持續下滑，隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯尾聲，外界也開始質疑球團未能替他打造足夠競爭力的陣容，浪費了這名傳奇射手最後的爭冠機會。對此，柯瑞近日接受專訪時直言：「我又不是笨蛋。」強調自己很清楚球隊目前的處境，但外界的批評並不會動搖他繼續爭冠的決心。

根據《NBC Sports Bay Area》報導，柯瑞近日在夏威夷訓練營接受專訪，被問及外界認為勇士管理層近年補強不力，未能在他巔峰末期提供足夠支援的說法，柯瑞表示：「我又不是笨蛋，我很清楚我們當時擁有的爭冠窗口。2022年奪冠之後，我們有機會變得更好，也有機會加入新的天賦，有些補強奏效，有些則沒有。」

柯瑞坦言，自己明白勇士如今已經很難被視為總冠軍熱門球隊，但他也強調，外界的批評不會影響自己看待球隊的方式，「我有一段非常棒的職業生涯，我還是想贏球，但其他那些討論，並不會影響我如何評價我們的賽季。」

事實上，勇士自2022年奪冠後，兩度在季後賽次輪止步，另外兩個賽季則無緣季後賽，上季更僅繳出37勝45敗的成績。柯瑞因傷缺席39場比賽，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）也先後遭遇重大傷勢，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康狀況存在疑慮，讓外界對勇士新賽季的競爭力更加悲觀。

面對球隊逐漸被看衰，柯瑞反倒認為，這些質疑正是勇士必須接受的挑戰，「我們擁抱這一切。外界的討論其實很有趣，因為我們想保持競爭力，也想成為受到關注的球隊。當我們做不到的時候，批評聲浪就會變大，而我們願意接受。」

不過柯瑞也坦承，勇士若想重返爭冠行列，首先必須重新找回競爭力。他透露，過去幾年球隊或許太常將總冠軍掛在嘴邊，反而忽略了如何把比賽打好，「我們必須誠實面對自己，過去的表現根本不夠好，甚至沒有資格大言不慚地談論總冠軍，我們必須重新贏回這個資格。」

為了改善現況，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）新賽季將調整進攻體系，同時找來前湖人冠軍教頭佛格（Frank Vogel）協助打造防守體系。柯瑞也表示，球隊必須重新建立良好的比賽習慣，就像2013、2014年勇士王朝崛起前，一步步累積競爭力的過程。

現年38歲的柯瑞即將迎接生涯第18個賽季，儘管勇士的爭冠窗口逐漸縮小，他仍不打算放棄追逐生涯第5冠的機會，「這一直都是我們努力的目標，而且永遠不會改變。」

柯瑞強調，想要再次奪冠，除了球隊必須盡快建立自己的風格，健康與運氣同樣不可或缺。即使外界不再看好勇士能重返巔峰，他仍希望在職業生涯最後階段，帶領球隊再次證明自己。

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